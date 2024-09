Frank Thelen: Stunden nach „Die Höhle der Löwen“ ist es offiziell

In der Welt der Fernsehwettbewerbe gibt es Gewinner und Verlierer – und dann gibt es die, die einfach nur staunen. Bei Vox knallen die Sektkorken, denn die Jubiläumsfolge von „Die Höhle der Löwen“ feierte am Montagabend (23. September) nicht nur zehn Jahre Erfolgsgeschichte, sondern auch ein beeindruckendes Comeback in Sachen Quoten.

Mit ehemaligen Löwen wie Frank Thelen und Jochen Schweizer zog die Show dem Branchenmagazin „DWDL“ ein Millionenpublikum in ihren Bann. Die Löwen knackten mit 14,1 Prozent Marktanteil in der begehrten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Rekorde. Doch während bei Vox gefeiert wurde, herrschte bei Sat.1 eher Katerstimmung.

„Die Höhle der Löwen“: Sie haben Grund zur Freude

Die neue Verbrauchershow „Geht’s noch?!“ mit Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning startete alles andere als „irrwitzig“ – zumindest was die Zuschauerzahlen angeht. Mit nur 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verpasste die Show den Sat.1-Schnitt deutlich. Auch die Wiederholung später am Abend konnte das Ruder nicht herumreißen.

+++ „Höhle der Löwen“: Zoff vor laufender Kamera – „Extrem arrogant“ +++

ProSieben hatte ebenfalls mit mageren Zahlen zu kämpfen, obwohl „Young Sheldon“ mit neuen Folgen zurückkehrte. Die Sitcom und die anschließenden „Simpsons“-Episoden konnten in der Zielgruppe keinen nennenswerten Impuls setzen, was den Abend für den Sender eher farblos machte. Den Primetime-Sieg holte sich allerdings nicht die Löwenhöhle, sondern RTL mit „Wer wird Millionär?“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Günther Jauch bewies einmal mehr, dass er ein Quotengarantie ist, und erreichte mit fast 3 Millionen Zuschauern und 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die Spitzenposition.

Während sich Vox über den Löwenjubel freut und Sat.1 hofft, dass die nächste Folge von „Geht’s noch?!“ endlich zündet, bleibt eines klar: Im TV-Dschungel überlebt nur, wer die Zuschauer von der Couch reißt – und das ist manchmal ein härterer Kampf als in jeder Löwenhöhle.