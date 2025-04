„Die Höhle der Löwen“: Nach dem Staffel-Auftakt herrscht kein Zweifel mehr

Es geht wieder los bei „Die Höhle der Löwen“! Auf Vox versuchen die innovativsten Start-ups des Landes wieder ihre Produkte auf den Markt zu bringen. In der 17. Staffel sehen die Zuschauer unter anderem Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Janna Ensthaler. Doch kann man mit der mittlerweile 17. Staffel noch beim TV-Publikum punkten?

„Die Höhle der Löwen“: Nach der Ausstrahlung wird es deutlich

In der Vergangenheit konnte sich Vox in Sachen Quote stets auf die beliebte Gründershow verlassen. So auch zum Auftakt der 17. Staffel, die dem Sender 1,28 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit sichert, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es ebenfalls ganz ordentlich für „Die Höhle der Löwen“ aus: Dort waren 415.000 Menschen am Start, was ein Marktanteil von 9,4 Prozent bedeutet. Gegen die direkte Konkurrenz konnte man sich an dem Abend jedoch nicht durchsetzen. Sowohl RTL als auch ProSieben waren mit „Wer wird Millionär?“ und dem „Jenke Experiment“ stärker – zumindest in der Zielgruppe.

Vox zeigt die 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ aktuell immer montags um 20.15 Uhr. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.

Dies sind die voraussichtlichen Sendungstermine: