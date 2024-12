„Die große Maus-Show“: Nach der ARD-Ausstrahlung kursiert die Nachricht

In der ARD drehte sich am Samstagabend (14. Dezember) mal wieder alles um kreative Kinderfragen. In „Die große Maus-Show“, die ehemals unter dem Namen „Frag doch mal die Maus“ lief, lieferten Experten die Antworten auf so manche Rätsel.

Und auch zahlreiche Promis waren bei „Die große Maus-Show“ am Start. Gastgeberin Esther Sedlaczek begrüßte Annette Frier, Jan Josef Liefers, Axel Prahl, Wincent Weiss, Motsi Mabuse und Michael Kessler im ARD-Studio. Am Tag nach der Ausstrahlung macht dann eine Nachricht die Runde.

„Die große Maus-Show“: ARD kann aufatmen

An diesem Abend hatten die TV-Zuschauer wieder einmal die Qual der Wahl. Vor allem in Sachen Shows gab es ein großes Angebot. Neben der ARD gingen auch die Konkurrenzsender ProSieben und RTL jeweils mit einer Live-Sendung an den Start. Doch „Die große Maus-Show“ konnte sich in dem Triell durchsetzen.

Laut Berichten des Branchenmagazins DWDL konnte die ARD sage und schreibe 2,69 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Damit sicherte „Die große Maus-Show“ solide 12,4 Prozent Marktanteil. Bei der jüngeren Zielgruppe holte man sich damit locker den Tagessieg in der Primetime. Doch nicht so beim Gesamtpublikum.

ARD muss sich geschlagen geben

Am stärksten war an diesem Samstagabend nämlich keine Show, sondern ein Film. Das ZDF überzeugte mit dem Krimi „München Mord“ insgesamt 6,30 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 26,5 Prozent entspricht. Damit ist der öffentlich-rechtliche Sender absoluter Spitzenreiter zur besten Sendezeit.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Die neuste Ausgabe von „Die große Maus-Show“ kannst du kostenlos in der ARD-Mediathek nachschauen.