ARD-Star Esther Sedlaczek gibt privaten Einblick – „Schon irre“

Esther Sedlaczek gehört zu den Aushängeschildern der ARD. Als Moderatorin ist sie nicht nur für die Sportschau im Einsatz, sondern führt auch jeden Freitag durch die Quiz-Show „Quizduell Olymp“. Darüber hinaus sehen sie die Zuschauer auch immer wieder in „Die große Maus-Show“.

Dort geht Esther Sedlaczek den Fragen wissbegieriger Kinder auf den Grund. Ein Szenario, welches sie auch von zu Hause kennt. Doch wie sieht ihre Rolle als Mutter eigentlich aus? Die ARD-Moderatorin plaudert nun aus dem Nähkästchen und wird dabei ungewohnt privat.

ARD-Moderatorin spricht über ihre Kinder

Eigentlich hält Esther Sedlaczek ihr Familienleben privat. Bis heute ist die Identität ihres Ehemannes beispielsweise unbekannt. Was man allerdings weiß, ist, dass die ARD-Moderatorin zwei Kinder mit ihrem Partner hat. Im Mai 2019 bekam die 39-Jährige eine Tochter, im Dezember 2021 folgte ein Junge.

+++ Esther Sedlaczek privat: Das Geheimnis um den Ehemann der ARD-Moderatorin +++

In einem Interview mit „t-online“ gibt Esther Sedlaczek nun Einblicke hinter die Kulissen ihrer Familie und spricht offen und ehrlich über ihre Rolle als Mutter. „Ich bin in den letzten fünf Jahren meines Lebens so sehr gewachsen wie sonst noch nie in meinem Leben. Das ist schon irre“, erklärt die Sportschau-Moderatorin.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Eine sehr gute Balance“

Doch wie bekommt sie ihre Familie und ihren Job unter einen Hut? Scheinbar ist das nicht so schwierig, wie man denken mag, verrät sie im RTL-Interview: „Ich habe ja genauso gut auch zwischendurch dann mal zwei, drei Wochen, in denen ich in Ruhe zu Hause bin und mich einfach nur um die Kinder kümmere und auch um den Haushalt kümmere. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Balance. Es ist nicht so, dass ich quasi immer auf dem Sprung bin und der Koffer schon gepackt ist für den nächsten Trip.“