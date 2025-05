„Die Geissens“: TV-Hammer bei RTL2 – es betrifft Davina und Shania

Lange galten sie bloß als Töchter von den Reality-Stars Carmen und Robert Geiss. Doch inzwischen stehen Davina und Shania selbst im Rampenlicht. Mit ihrer eigenen Doku „Davina & Shania – We Love Monaco“ geben die beiden Einblicke in ihren glamourösen Alltag zwischen Luxusleben, Jetset und Familienbande. Und genau das scheint beim Publikum bestens anzukommen.

Am Montagabend (12. Mai) verzeichnete RTL2 mit zwei neuen Folgen einen echten Erfolg!

„Die Geissens“: Davina und Shania knacken Quoten-Rekord

„Die Geissens“-Töchter Davina und Shania ziehen die Zuschauer mit ihrer eigenen Show förmlich in ihren Bann. Nach einem zunächst verhaltenen Staffelstart vor zwei Wochen zeigt der Quotenverlauf nun steil nach oben. Mit 9,5 und 9,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) knackte „We Love Monaco“ die bisherige Bestmarke. Dies berichtet das Medienportal „DWDL.“

Damit ist die Sendung erfolgreicher als je zuvor, selbst im Vergleich zu dem Hauptformat der Eltern. Auch die Reichweite kann sich sehen lassen: 600.000 und 680.000 Zuschauer schalteten ein. Das sind rund 100.000 mehr als in der Vorwoche. Kein Wunder also, dass RTL2 direkt mit der Millionärs-Familie nachlegt!

„Die Geissens“: RTL2 verkündet es

Nach einer längeren Pause kehrt auch „Geissens‘ Mega Mansions“ bald zurück auf den Bildschirm, wie RTL2 verkündet. Am 2. Juni läuft das Luxusformat montags zur Primetime, eine Woche später folgt eine zweite Ausgabe.

Zuletzt war die Show im Oktober 2023 zu sehen, nun feiert sie nach über eineinhalb Jahren ihr Comeback. Darin besucht Familie Geiss erneut die spektakulärsten Traumimmobilien der Welt. So etwa eine sechsstöckige Villa in Monaco oder ein Anwesen in Dubai und auch Frankreich. Produziert wird das Format ebenfalls von Geiss TV.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier zusammengestellt:

Die vierte Staffel von „We Love Monaco“ läuft aktuell immer montags zur besten Sendezeit auf RTL2. Wer die Show verpasst, kann die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ abrufen.