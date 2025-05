„Hartz und herzlich“: Trauriger Abschied! – „Nie vergessen“

Treue Fans der RTL Zwei-Kultserie „Hartz und herzlich“ kennen die Bewohner der Mannheimer Benz-Baracken wie aus dem Effeff! Besonders „die gute Seele des Viertels“ Dagmar bleibt vielen für immer unvergessen.

Im Februar 2024 sorgte die Nachricht von ihrem Tod für große Trauer und Bestürzung. Ihre herzliche, hilfsbereite Art wurde von den Mitbewohnern und TV-Zuschauern gleichermaßen geschätzt.

Nun folgt die nächste traurige Nachricht: Das letzte sichtbare Erinnerungsstück an die 67-Jährige soll abgerissen werden. Auf Instagram gewährte das Format den Fans nun Einblicke in die aktuelle Situation.

„Hartz und herzlich“: Schocknachricht überschattet die Bewohner

Ein geplantes Grillfest der Bewohner wird kurzerhand zu einem Abschiedsfest umdisponiert. Dagmars Haus soll nun in nur drei Wochen abgerissen werden.

Auch wenn allen Bewohnern und den treuen Zuschauern bewusst war, dass dieser Tag irgendwann kommen würde, trifft die plötzliche Nachricht viele sehr unerwartet. Sie zeigen sich geschockt.

Dagmar wird für viele unvergessen bleiben

Besonders Bewohner Elvis ist zutiefst schockiert und lässt tief in sein Innerstes blicken. „Es ist halt schade, dass das Haus von Dagmar wegkommt. Spätestens nächstes Jahr hast du nichts mehr, wo du dran vorbeigehst und an sie denkst. Ich bin jeden Tag daran vorbeigelaufen und habe sie sofort im Kopf gehabt“, beschreibt er.

Auch Dieter ist von der Nachricht sichtlich gerührt. „Wenn das Haus nicht mehr da steht, fühle ich mich schlecht“, fasst er kurz und betroffen zusammen.

Aktueller Instagram-Beitrag von „Hartz und herzlich": Dagmars Haus soll in drei Wochen abgerissen werden.

Schnell wird erkennbar: Für viele Bewohner bedeutet der Abriss auch das Loslassen von etwas, das für sie ein Ort der Erinnerung und ein Stück Geschichte war. Das Haus symbolisierte die weiter bestehende Nähe zu Dagmar.

Die Fans sind zutiefst berührt

Auch den RTL-Zwei-Zuschauern geht der Abriss sehr nahe. Das zeigt sich in den zahlreichen, tief berührenden Kommentaren, die unter dem Instagram-Beitrag hinterlassen wurden. „Sie bleibt einem im Herzen. Man wird sie nie vergessen“, schreibt eine Anhängerin sichtlich emotional ergriffen.

Ein weiterer Fan kommentiert: „Sehr schade. Dagmar lebt in den Herzen der Leute weiter. Ich wünsche allen aus den Benz-Baracken alles Gute.“ Eine andere Damen kann den Schmerz und den Verlust der Bewohner nachempfinden. „Ich kann die Bewohner der Benz-Baracken verstehen. Dagmar war das Herz gewesen. Und wenn das Haus weg ist, hinterlässt dieses ein Loch.“

Trotz dieser abrupten Schocknachricht ist eines schlussendlich sicher: Dagmar wird wohl ewig in den Herzen der „Hartz und herzlich“-Anhänger weiterleben. Ihr Name wird bestimmt noch in vielen weiteren Episoden immer mal wieder fallen.