„Die Geissens“: Robert mit knallharter Ansage – „Müssen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen“

Am Montagabend (10. Februar) gibt es Neuigkeiten von „Die Geissens“. RTL2 zeigt eine neue Doppelfolge der kultigen Doku zur besten Sendezeit. Neben Robert und Carmen sind natürlich auch ihre beiden Töchter mit von der Partie.

„Die Geissens“-Sprosse Shania und Davina werden schon seit dem Kindesalter von den RTL2-Kameras begleitet. Die Zuschauer sahen, wie die Schwestern in purem Luxus groß geworden sind. Ein Umstand, der Robert und Carmen nun zum Verhängnis wird?

„Die Geissens“: Robert hat ungewöhnliche Idee

In der Folge sind Robert und Co. auf Shoppingtour. Der erste Stopp ist der sogenannte Dragon Mart, Roberts Paradies für Schnäppchen in Dubai. Hier kauft er vor allem Camping-Equipment, das er im Oman benutzen möchte. Doch die „Glamping“-Idee kommt bei dem Rest seiner Familie überhaupt nicht gut an.

„Ich finde das richtig beschissen. Ihr könnt das gerne selbst machen. (…) Da geht man lieber in ein Hotel und schläft da eine Runde. Und danach kann man wieder nach Hause“, sagt Davina plötzlich. Und auch ihre Schwester ist nicht begeistert. Eine Reaktion, die Robert nachdenklich macht.

„Die Kinder sind ein bisschen verzogen“

Die Einstellung seiner Töchter bringt Robert zum Nachdenken. Kurz darauf findet er klare Worte dafür, was er gerade mit anhören musste. „Die Kinder sind schon ein bisschen verzogen. Die stehen natürlich auf 5-Sterne-Hotels. Da haben wir das ein oder andere leider falsch gemacht. Die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen“, so der 61-Jährige.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.