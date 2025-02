„Die Geissens“: Carmen schockt ihre Töchter – „Mama, das ist krank“

„Die Geissens“ sind für ihre ungefilterte Art und Weise bekannt. Vor allem Carmen Geiss lieben die Fans für ihre Sprüche, die sie vor allem in ihrer RTL2-Sendung „Die Geissens“ gut und gerne einfach so raushaut.

Diesmal allerdings verstehen ihre Kinder Davina und Shania nur Bahnhof von dem, was ihre Mutter sagt. Oder besser: Sie sind geradezu geschockt.

„Die Geissens“: Carmen schockt ihre Töchter Davina und Shania

Die Millionärs-Familie, die bereits seit 2011 ihr Jetset-Leben im TV preisgibt, sitzt gerade auf ihrer Yacht und frühstückt, als Mama Carmen loslegt. „Weißt du, was wir in Ägypten machen können?“, fragt die gebürtige Kölnerin in die Runde an ihre Töchter gewandt. „Da kannst du Araber mieten. Da kannst du Araber mieten und reitest auf denen.“

Dass ihre Kinder große Augen machen und nicht wissen, ob sie sich verhört haben oder nicht, ist unverkennbar. Shania merkt auch sofort an: „Mama, das ist krank.“ Das kann „Die Geissens“-Star Carmen zuerst nicht ganz verstehen und fragt naiv: „Wieso ist das krank?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da hilft nur noch Papa Robert Geiss, der Licht ins Dunkel bringt. „Mama meinte nicht Menschen. Araber – Pferde.“

Die Pferdegruppe Araber gibt es in der Tat, sie werden als eine der schönsten und ältesten Pferderassen der Welt bezeichnet und haben ihren Ursprung auf der arabischen Halbinsel.

„Die Geissens“-Töchter haben davon offenbar noch nie gehört. Sehr zur Freude der Zuschauer, die sich köstlich über die Situation zu amüsieren scheinen. So lauten einige Kommentare auf Instagram:

„Mit denen allen wird es nie langweilig, so geil.“

„Soo geil, musste sooo lachen“

„Ich liebe euch – ihr seid der Burner!!!“

„Carmen, du bist super“

„Das rettet meinen Tag heute“

Am Ende muss Carmen Geiss sich aber selbst eingestehen, als sie über ihre Worte noch einmal nachdenkt: „Das ist krank.“ Die ganze Folge kannst du noch einmal bei RTL+ in der Mediathek anschauen.