„Die Geissens“: Luxus-Yacht macht Ärger – „Das ist große Scheiße“

Die wohl bekannteste deutsche Millionärsfamilie Geissen führt ein Luxus- und Glamourleben auf der Überholspur. Aktuell genießen sie in ihrem geliebten, sonnigen Winterdomizil Dubai ihren extravaganten Lebensstil. Dabei hat besonders Mama Carmen Geiss die Wüstenmetropole ins Herz geschlossen.

Doch trotz des Glamours läuft nicht immer alles rund. So zeigt ein aktuelles Geschehnis, dass auch bei ihnen nicht alles perfekt ist.

„Die Geissens“: Plötzliche Unruhe im Paradies

Die gesamte Familie wollte auf einen abenteuerreichen Bootstrip starten. Doch leider gab es da ein großes Hindernis: Ihre Yacht Indigo Star machte schlapp! Statt einer entspannten Reise in den Oman liegt sie nun im Hafen von Dubai – und das aus einem ganz unerwarteten Grund.

+++ „Die Geissens“: Carmen schockt ihre Töchter – „Mama, das ist krank“ +++

Vor einem Jahr hatte die Yacht aufgrund eines technischen Problems eine Sandbank gerammt. Glücklicherweise konnte das Schiff mit Hilfe der Flut wieder an seinen Liegeplatz gebracht werden. Doch jetzt gibt es ein Problem: Da der Oman außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate liegt, verlangt die Versicherung eine gründliche Bestandsaufnahme des Schiffes. Dazu muss die Yacht aus dem Wasser gehievt und von unten inspiziert werden.

Somit muss die gesamte Familie nun verkraften, dass ihr geplanter Urlaub auf See vorerst ins Wasser fällt. „Das ist große Scheiße“, kommentiert Tochter Shania die Situation. Papa Robert und sie machen sich nun Gedanken darüber, wie sie Carmen und Davina diese Nachricht beibringen sollen. Doch während sie anschließend mit dieser unerwarteten Situation souverän umgehen, wäre da noch ein anderes Thema, das für ordentlich schlechte Stimmung sorgt.

„Die Geissens“: Shania und Davina rebellieren gegen die Pläne ihrer Eltern

Die beiden Töchter Shania und Davina verbinden etwas ganz Besonderes mit der Familien-Luxusyacht. Für sie lässt sie ihre einzigartigen Kinderheitserinnerungen wieder auferleben. So beschreibt Davina: „Wir sind hier aufgewachsen.“

Daher ist es wenig verwunderlich, dass eine Nachricht den Influencerinnen ziemlich zusetzt: Ihre Eltern planen nämlich, die Luxusyacht zum Verkauf anzubieten. Davina bringt immer wieder vehement zum Ausdruck, dass sie sie nicht verkaufen wollen würden. Zu ihren Leidwesen scheint das ihre Eltern wenig zu interessieren. So gibt sich Mama Carmen sicher: „Am Ende des Tages zählt das, was wir wollen.“

Schlussendlich können sich Geissen-Fans wieder am Montagabend (10. Februar 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei auf eine neue Folge ihrer geliebten Millionärsfamilie freuen. Dabei werden sie wieder viele spannende Einblicke in das Jetsetleben in Dubai bekommen.