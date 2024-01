„Die Geissens“ (RTL2) – Carmen und Robert zoffen sich auf den Malediven: „Du bist so ein Ar***, echt!“

„Die Geissens“ machen Urlaub auf den Malediven. „Ich freue mich so sehr auf einen entspannten Familienurlaub im Paradies“, sagt Carmen. Aber Robert befürchtet, dass es mit seinen beiden Teenagern unter einem Dach sehr anstrengend wird.

Die Millionäre haben im Ressort „Saii Lagoon“ eine Villa für die ganze Familie gemietet: „Fünf Tage mit den Kindern zusammen, das wird spannend.“ Aber noch ein anderes Thema treibt Robert Geiss um. Es geht um Shanias Führerscheinprüfung.

Carmen: „Du ist so ein Arsch, echt!

Der Führerschein scheint ein echtes Reizthema zu sein, Carmen möchte im Urlaub nichts davon hören. Robert: „Hast du Sekundenkleber dabei? Dann könnte ich mir den Mund zukleben die nächsten fünf Tage.“ Carmen: „Wenn du mit dem Führerschein anfängst, brauchste dir den nicht zuzukleben. Den nähe ich dir zu!“

++ Die Geissens (RTL2): Tochter träumt von eigener Bowlingbahn ++

Papa Robert will den Ehrgeiz bei seiner Tochter wecken, schließlich hielten er und auch seine älteste Tochter Davina den Führerschein gleich am 18. Geburtstag in ihren Händen. Carmen möchte das sensible Thema gleich zu Beginn des Urlaubs lieber nicht anschneiden, damit Shanias Laune nicht in den Keller geht.

Carmen: „Hörst du mir mal zu?“ Robert: „Ich habe zugehört, ich fange das Flöten an, damit ich nicht reden muss“ Carmen: „Du bist so ein Arsch, echt.“

++ Die Geissens (RTL2) – Viagra-Shock für Tochter Shania (19) ++

Ein Jahr zieht sich der Unterricht schon hin, die theoretische Prüfung hat wunderbar funktioniert. „Wenn sie noch ein halbes Jahr wartet, kann sie wieder komplett neu anfangen. Es hat einfach damit zu tun, dass sie zu faul ist, einen Termin zu finden“, regt sich der Multimillionär auf.

Die Geissens – Streitthema Führerschein: „Dann explodiert die Bombe!“

Die verwöhnten Kids ahnen schon bei der Anreise, dass etwas im Busch ist. „Wehe er fängt an mit Führerschein, dann sind die Malediven für uns vorbei“, sagt Shania. „Dann explodiert die Bombe!“, stimmt ihr Davina zu. Erst bei Cocktails am Strand können die Geissens ruhig miteinander reden.

Jetzt gibt sich Robert Geiss milde, für ihn sei es nicht schlimm wenn Shania keinen Führerschein habe, sagt er ironisch. „Dann komme ich ja in die Verlegenheit, dir noch ein Auto zu kaufen. Der Straßenverkehr in Monaco wäre jedenfalls nicht sicherer.“ Was er nicht weiß: Die 19-Jährige hat die Prüfung vor zwei Tagen bestanden, sie hat es nur vor allen geheim gehalten. „Ich bin sehr froh. Hat lange genug gedauert“, lächelt sie glücklich und zitiert einen berühmten Song von Pop-Diva Rihanna: „Shut up and drive!“

Die neuen Ausgaben von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ laufen in Doppelfolgen montags ab 20.15 Uhr auf RTL2.