„Die Geissens“ (RTL2): Davina träumt von Luxus-Haus – „Wir brauchen dringend eine Bowlingbahn“

Kaum ist die Bude in Monaco verkauft, möchte Robert Geiss wieder in eine Immobilie investieren. Deutschlands berühmtester Multimillionär hat schon lange ein Auge auf das Nachbar-Grundstück von seiner „Villa Geissini“ geworfen. Das wuchert schon seit über 20 Jahren wild vor sich hin.

So geht es bei RTL2 in der aktuellen Folge (15. Januar 2024) bei „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ um eine Menge Ideen für das neue Traumhaus an der Côte d’Azur.

Die Geissens: Mit dem Aufzug vom Schlafzimmer direkt in die Tiefgarage

Wenn man richtig plant und schlau baut, könnte man aufs Meer schauen. Meerblick hat oberste Priorität, das würde den Wert der Immobilie vervielfachen. Aber es gibt auch ganz extravagante Sonderwünsche: Robert Geiss will eine Tiefgarage für seine Autos, dazu einen Weinkeller und vier Aufzüge . Carmen wünscht sich einen eigenen „Dressing-Room“.

Ihre gemeinsame Idealvorstellung: Mit dem Aufzug vom Eigner-Schlafzimmer runter in die Garage zu kommen – oder eben zum Weinkeller. Auch die Kinder sprudeln vor Ideen für einen möglichen Bau auf dem Grundstück. Nur ist der Platz begrenzt, und es gibt viele Vorschriften. Shania träumt von einer eigenen Bowlingbahn. Davina möchte direkt über der Tiefgarage einen gläsernen Koi-Teich. Die japanischen Zierfische kosten gerne 1.000 Euro pro Stück.

„322 Quadratmeter? Das ist aber klein!“

Robert Geiss kommt mit den Entwürfen des Architekten und erklärt seiner Familie den Grundriss. Shania ist total schockiert. „322 Quadratmeter? Für sechs Schlafzimmer? Das ist aber klein!“ Das wird wohl nichts mit dem Bowling-Spaß. Auch die Chancen für das Edel-Aquarium stehen schlecht.

„Schade, ich dachte Papa lässt uns bauen, was wir wollen“, sagt ihre Schwester Davina enttäuscht. „Ich hoffe, es wird trotzdem ganz schön.“ Wenn nicht, hat ihre Schwester auch eine praktikable Lösung parat: „Dann schicken wir Mama und Papa rüber und wir bleiben hier.“

Die neuen Ausgaben von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ laufen in Doppelfolgen montags ab 20.15 Uhr auf RTL2.