„Die Geissens“ mit klarem Plan zu TV-Aus – DANN ist Schluss

„Die Geissens“ gehören längst zur deutschen TV-Landschaft. Seit Jahren geben Carmen, Robert und ihre Töchter Davina und Shania den Zuschauern in ihrer RTL2-Show einen Einblick in ihr luxuriöses Leben – zwischen Yachten, Villen und Shoppingtouren rund um den Globus. Und Anfang 2025 ist es wieder so weit: Die Superreichen kehren mit neuen Folgen zurück.

Doch die TV-Familie denkt auch über ein mögliches Ende der Sendung nach.

„Die Geissens“: Neue Folgen in den Startlöchern

Bald sind „Die Geissens“ wieder mit neuen Folgen auf Sendung. Und Familienoberhaupt Robert verspricht viel. „Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten“, scherzt der Millionär schon vor TV-Ausstrahlung. Denn wie der Unternehmer weiter gegenüber RTL2 verrät: „Wir verlieren nie unseren Humor.“

Ob chaotische Abenteuer, hitzige Diskussionen oder glamouröse Reisen – für Unterhaltung ist also gesorgt. Doch während sich die Fans auf neue Episoden freuen, denkt die TV-Familie auch über ein mögliches Ende ihrer Kult-Show nach.

„Die Geissens“ packen aus

„Wir werden das so lange machen, wie es uns Spaß macht und die Fans uns sehen wollen“, verrät Robert im Interview mit „teleschau.“ „Wenn wir merken, dass die Einschaltquoten nicht mehr stimmen, hören wir auf. Wir wollen den Leuten nicht auf die Nerven gehen.“

Carmen sieht das schon gelassener: „Wir haben viel Spaß als Familie und sind viel zusammen – das ist das Positive. Unsere Reisen um die Welt sind toll und die Folgen anzuschauen, ist für mich wie Weihnachten. Sonst wüsste ich gar nicht mehr, was wir alles gekauft haben.“

+++Die Geissens: Robert muss der Wahrheit ins Gesicht blicken+++

Für Robert hat das die TV-Show auch einen nostalgischen Mehrwert: „Die Show ist wie ein Fotoalbum. Vielleicht schauen wir uns in zehn Jahren, wenn wir im Schaukelstuhl sitzen, die alten Folgen noch einmal in Ruhe an.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mit der kommenden Staffel ist klar: Das Leben der Geissens bleibt spannend – und solange der Jetset-Glanz fasziniert, sind sie bereit, die Kameras mitlaufen zu lassen. Ab dem 6. Januar 2025 gibt es die neuen Folgen immer montags um 20.15 Uhr auf RTL2 zu sehen.