Die Geissens: Robert muss der Wahrheit ins Gesicht blicken

Wahre Reality-TV-Fans wissen alles über sie und Zuschauer des Senders RTL2 fühlen sich von ihrer Sendung bestens unterhalten. Die Geissens haben sich zu einer der erfolgreichsten Familien der deutschen Fernsehlandschaft entwickelt. Carmen, Robert, Davina und Shania leben ein Leben in Saus und Braus und lassen neugierige Fans via Social Media daran teilhaben.

Bereits seit dem Jahr 2011 flimmert die Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ über die Bildschirme. Zuschauer konnten die Hochs und Tiefs des luxuriösen Familienlebens miterleben. In wenigen Tagen startet die neue Staffel der RTL2-Serie, doch ausgerechnet Roberts Eltern machen sich nun große Sorgen um die Gesundheit des Unternehmers.

Die Geissens: SO kann es nicht weitergehen

Am 6. Januar ist es soweit und RTL2 strahlt die 22. Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ aus. Die Zuschauer dürfen sich auf neue glamouröse Einblicke in das Leben von Carmen und Robert freuen, die ihren Luxus nur allzu gerne zur Schau stellen. Gemeinsam besitzt das Paar immerhin 18 Luxusautos, 14 Firmen und viele Immobilien. Doch insbesondere Roberts Eltern, Opa Reinhold und Oma Margret, machen sich mittlerweile Sorgen um das Wohl ihres geliebten Sohnes.

Denn der Stress des Unternehmertums scheint langsam auf Robert Geiss Gesundheit zu schlagen. Im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ zeigt sich der Unternehmer nachdenklich. Robert gesteht sich ein: „Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben ja jetzt auch vor, das ein oder andere abzustoßen. Wir werden uns jetzt auch nicht noch mehr Objekte an den Hals hängen.“ 60 Jahre ist der RTL2-Star mittlerweile alt, an den Renteneintritt denkt er jedoch noch lange nicht.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Die Geissens wirken gefestigt und kontrolliert. Robert berichtet weiter: „Wir werden so langsam aber sicher auch die Firmen neu organisieren.“ Carmen scheint den Worten ihres Liebsten bedingungslos zuzustimmen. Eine wichtige Rolle in der Entlastung des Ehepaars sollen auch ihre Töchter spielen. Robert berichtet: „Wir versuchen natürlich den Kindern das Business weiter beizubringen. Das ein oder andere haben sie ja mittlerweile schon auf die Reihe bekommen.“ Davina ist 21 Jahre alt, Shania ein Jahr jünger.

Bereits jetzt scheinen Robert und Carmen ausgesprochen stolz auf ihre Töchter zu sein. Während Robert von den Erfolgserlebnissen seines Nachwuchs schwärmt, betrachtet Carmen die Entwicklung ihrer Töchter etwas realistischer. Die Unternehmerin berichtet: „Sie sind natürlich noch in der Entwicklungsphase. Heute dauert das ja alles ein bisschen länger als bei uns damals.“ Auf die Unterstützung seiner Eltern kann sich der Geissens-Nachwuchs auf jeden Fall verlassen.

Zum Jahresanfang muss Robert nun also der Wahrheit ins Gesicht blicken und ein wenig Verantwortung an seine Töchter abgeben. Nur so werden die Geissens ein langes und gesundes Leben genießen können.