„Die Geissens“ im Visier von Langfingern – „Die sind aber aggro“

Am Montagabend (20. Januar 2025) zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL Zwei steht wieder alles im Zeichen der wohl bekanntesten TV-Familie Geiss. Somit steht der 5. Folge der 23. Staffel nichts im Wege!

Dennoch ist heute etwas anders! Die TV-Zuschauer können Selfmade-Millionär Robert Geiss (60) und seine geliebte Familie auf der indonesischen Ferieninsel Bali bestaunen. Welche kuriosen Momente erleben sie in ihrem Urlaubsdomizil?

„Die Geissens“ auf ungewohnter Bali-Expedition

Der Titel der Folge „Balla Balla Bali“ gibt schon einmal einen Vorgeschmack auf eine kuriose Handlung! Für Robert und Carmen ist diese Reise eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Obwohl sie für ihre Reiselust bekannt sind, hatten sie mit Indonesien noch nicht viel am Hut.

So war Carmen bislang nur einmal vor 33 Jahren auf der traumhaften Insel. Dagegen ist Bali für Robert noch komplettes Neuland. Während die Damen der Familie sich bei einer Heilerin von ihren Sorgen befreien lassen, lässt Robert diese Prozedur einfach mal ausfallen. Er kann spirituellen Künsten nicht sehr viel abgewinnen.

Als er dann aber hört, dass ein auflockernder Wellnessbesuch ansteht, kann ihn keiner mehr halten. Vor der eigentlichen asiatischen Massage müssen sie noch ein Dokument mit Informationen über sich ausfüllen. Carmen sorgt derweil für einen echten Lachmoment. Beim englischen Begriff „Stiffness of the body“, zu Deutsch „Verspannung des Körpers“, wird sie stutzig und steht vor einem Rätsel. Was könnte hiermit gemeint sein?

„Die Geissens“: Wohlfühlmassagen und wilde Affenpanik

Sie glaubt, dass ihre Silikonbrüste damit etwas zu tun hätten und sie diese auf dem Zettel angeben müsste. Robert posaunt derweil vor der Masseurin in den Raum hinein: „She has Silikon Tits!“ [übersetzt: „Sie hat Silikon Brüste!“]. Anschließend reagieren die Masseurin und Carmen mit großen Augen. Glücklicherweise stellen die Implantate kein Hindernis für eine ausgiebige Wohlfühlmassage dar! So können Robert und Carmen sich für ein paar Minuten entspannen.

Das echte Highlight wartet für die gesamte Familie aber noch. Im Verlauf des Tages besuchen sie einen Zoo und werden noch mit besonders langfingrigen Affen vorliebnehmen müssen. Diese haben es auf das Handy von Shania abgesehen. Wird sie ihr geliebtes Smartphone verlieren? Carmen zeigt sich geschockt: „Boah, die sind aber wirklich aggro!“ Gehen die Tiere noch einen Schritt weiter und werden sie die Geissens attackieren? Was steht ihnen noch Kurioses bevor?

All diese Fragen werden am Montagabend (20. Januar 2015) wie gewohnt zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL Zwei beantwortet. Die Fans haben doppelten Grund zur Freude: So wird im Anschluss die sechste Folge auch noch ausgestrahlt!