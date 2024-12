Carmen Geiss teilt Foto: Fans verwirrt – „Irgendwie passt da was nicht“

Fans der wohl bekanntesten TV-Familie „Die Geissens“ wurden auf Carmen Geiss (59) Instagram-Profil von einem neuen Schnappschuss der zweifachen Mutter überrascht.

Sie zeigt eine ganz neue Seite von sich. Dabei stechen ihre schillernden blond gefärbten Haare, ihr jugendliches, frisches und faltenfreies Gesicht sowie ein grauer edler Blazer und eine dazu passende Anzughose im Jeans-Look direkt ins Auge.

„Die Geissens“: Carmen posiert im ungewohnten Jeans-Look

Ist die Ehefrau des Self Made-Millionärs Robert Geiss in den Jungbraunen gefallen? Das Outfit erinnert an die 1990er bis 2000er Jahre. Womöglich lässt es die RTL Zwei-Darstellerin in vergangene Zeiten schwelgen.

Die Reaktionen ihrer Follower fallen daraufhin ganz unterschiedlich aus. So lassen sich viele Komplimente, aber auch kritische Stimmen an ihrem gewählten Look erkennen. Doch worauf zielen diese konkret ab?

„Wow! Das Outfit ist der Burner“

„Ungewohntes Outfit, liebe Carmen. Das steht dir richtig gut“

„Irgendwie passt da was nicht“

„Wieder ein Filter benutzt“

„Mehr Filter geht nun wirklich nicht mehr“

„Sehr gut, ich mag das Outfit!“

„Was machst du eigentlich für Fitness? Was ist dein Rezept?“

Es bleibt derweil spannend abzuwarten, ob Carmen Geiss in nächster Zeit mit ihren Fans erneut Schnappschüsse in überraschenden Outfits teilt. Wird sie wieder ganz neue Facetten von sich zeigen?