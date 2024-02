„Die Geissens“: Robert absolut platt – „Ich bin völlig geschockt“

Geburtstage sind eigentlich dazu da, um gefeiert zu werden – aber nicht für Robert Geiss. Der Unternehmer würde am liebsten seinen runden Geburtstag einfach ignorieren. Doch da hat er die Rechnung ohne Carmen und seine Töchter gemacht. Hinter seinem Rücken planen sie eifrig an einer Überraschungsparty – gegen seinen Willen! Ob sich der Familienvater über die Überraschung freuen wird?

Zwischen Dubai, Monaco oder Saint Tropez muss sich Robert auf Einreden von Carmen auf eine Location einigen. Schließlich entscheidet er sich nach einer Weile für Dubai, und das aus einem bestimmten Grund: „Ich mach’s in Dubai, dann kann ich es im kleineren Rahmen machen, weil nach Dubai wird nicht jeder fliegen.“ Ob er sich da mal nicht irrt.

„Die Geissens“: DAMIT hat er nicht gerechnet

Obwohl Robert kein Fan von Geburtstagsüberraschungen ist, schreitet die Planung im Hintergrund weiter voran. Die Frauen der Geiss-Familie planen die Party mit zahlreichen Freunden und Wegbegleitern in einer glamourösen Location. Das bedeutet viel Arbeit für die Geiss’schen Frauen – von der Dekoration über die Einladungen bis hin zum DJ muss alles undercover geplant und vorbereitet werden. Ob ihnen das gelingt?

+++ „Die Geissens“ (RTL2) – Shania schockt Carmen mit Bierflaschen-Trick: „Tu das nicht!“ +++

Am großen Tag ist es dann soweit: Familie Geiss lockt den Strahlemann in ein schickes Restaurant. Nichtsahnend geht es in den hinteren Bereich, wo bereits Familie, Freunde und Bekannte auf das Geburtstagskind warten. „Was ist das denn?“, so der 60-Jährige. Robert ist so gar nicht nach einer großen Feier zumute. „Leute, wir haben doch 20 Leute gesagt.“ Der anfängliche Schock weicht schnell absoluter Überwältigung: „Wahnsinn, ich bin völlig geschockt!“

„Die Geissens“: Robert von Gefühlen überwältigt

Auf der Feier erhält der Blondschopf neben Kunstwerken, einer Riesentorte und dem größten vergoldeten Steak der Welt auch eine emotionale Rede seiner geliebten Frau „Robert ist nicht nur ein liebevoller Ehemann, sondern auch ein fürsorglicher Vater“, beginnt die hübsche Blondine. „Robert, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du hast mein Leben mit Liebe, Freude und Glück erfüllt.“ Auch der sonst so toughe Unternehmer zeigt sich unter der Sonnenbrille gerührt. Das bleibt auch nicht unbemerkt: „Mein Auge hat gejuckt“, witzelt der Sprücheklopfer.

+++ Carmen Geiss wird von ihren Gefühlen überwältigt – „Du bist mein Held“ +++

Aber das ist noch nicht alles! Nach einem reichhaltigen Essen geht es zur Party. Mit einem exklusiven DJ und einer großen Leinwand wird dem TV-Star eine eigene kleines Filmchen über ihn selbst präsentiert. In dem Zusammenschnitt fasst Roberts Schwester die wichtigsten Wendepunkte seines Lebens zusammen. Robert Geiss zeigt sich völlig überwältigt, und auch hier können ein paar Tränen nicht vermieden werden. Was für eine gelungene Überraschung!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Geissens“ läuft montags um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge auf RTL Zwei und ist im Anschluss auf RTL Plus abrufbar.