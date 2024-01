Carmen Geiss wird von ihren Gefühlen überwältigt – „Du bist mein Held“

Sie ist einer der bekanntesten Reality-TV-Stars des Landes und ihr Name ist Programm. Carmen Geiss und ihr Ehemann Robert sind die Protagonisten der RTL2-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ und unterhalten bereits seit 2011 Millionen von Fernsehzuschauern.

Gemeinsam mit Ehemann Robert besitzt die mittlerweile 58-Jährige Luxusimmobilien in Monaco, Dubai und St. Tropez. Auch auf ihrem Instagram-Profil zeigt Carmen gerne, was sie hat und teilt regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem luxuriösen Leben. Doch der neuste Beitrag des Fernsehstars gibt nun einen überraschenden Einblick in ihr Gefühlsleben.

Carmen Geiss ist verliebt wie am ersten Tag

In teuerster Designer-Mode gekleidet, an Bord eines privaten Segelbootes oder beim Abendessen im teuren Restaurant – diese Art von Schnappschüssen sind die Fans von Carmen Geiss gewohnt. Doch der neuste Instagram-Beitrag, den Carmen nun mit ihren 960.000 Followern teilte, zeigt eine ganz andere Seite der Unternehmerin. Zum sechzigsten Geburtstag ihres Liebsten teilt der Fernsehstar nun ein selbst geschriebenes Gedicht mit ihren Fans. Auch glamouröse Fotos der Geburtstagssause dürfen natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania posieren die Geissens gekonnt für die Kamera.

Die Worte, die Carmen Geiss an ihren Ehemann richtet, gehen ans Herz. Die Unternehmerin schreibt: „Mein lieber Mann, du bist nun sechzig Jahr, doch für mich bist du immer noch wunderbar. Mit jedem Jahr, das wir gemeinsam gehen, wächst unsere Liebe, wie die schönsten Rosen stehn. Du bist mein Fels in stürmischen Zeiten, der mich hält und nie wird weichen. Deine Hände, stark und warm, schenken mir Geborgenheit in jedem Sturm. […] Du bist mein Held, mein Ritter in strahlender Rüstung, der mich beschützt, in jeder Lebenskunst. Mit deiner Liebe hast du mein Herz erobert, und meine Seele für immer verwoben. […] Zum sechzigsten Geburtstag möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe, an jedem Tag. Du bist mein Mann, mein Partner, mein Freund, und ich wünsche dir Gesundheit und Freude ohne Ende. […]“ Carmens Liebe zu ihrem Robert scheint auch nach all den Jahren grenzenlos zu sein.

Begeisterung aufseiten der Fans

Auch die Fans von Carmen Geiss freuen sich über das emotionale Gedicht an ihren Liebsten. Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich positive Rückmeldungen von Followern des RTL2-Stars. Ein Fan kommentiert den Post mit den Worten: „Ich wünsche euch, dass eure Ehe immer so schön bleiben wird. Es ist ein großes Geschenk einen Menschen im Leben zu treffen, der einem so viel bedeutet. Alles Gute.“ Und ein weiterer Follower schreibt: „Wunderschöne Zeilen und es ist zu bewundern wenn man so durch Dick und Dünn geht!“ Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich der Fernsehstar garantiert.

In Anbetracht dieser emotionalen Liebeserklärung wird sich an dem Beziehungsglück der Geissens wohl auch in den kommenden Jahren nichts ändern.