Die Geissens: Robert außer sich – „Unvorstellbar. In Deutschland unmöglich“

Wenn es eine Sache gibt, für die Deutschland bekannt ist, dann ist es Bürokratie. Hier ist man sehr genau, alles folgt strengen Regeln. Das gefällt nicht jedem. Wohl auch nicht Robert Geiss. Denn via Instagram zeigt der Selfmade-Millionär, wie es woanders besser geht. Worum es sich dieses Mal handelt? Um ein Kennzeichen.

Richtig gelesen, ein Kennzeichen. Gut, ein Auto anzumelden ist in Deutschland wirklich kein Spaß. Da heißt es Geduld haben, auf einen Termin hoffen und warten. Bei den Geissens scheint das in Monaco alles ein wenig einfacher zu gehen. Wenn auch nicht ganz ohne Hindernisse, wie Robert Geiss in einem Instagram-Video berichtet.

Geissens erfüllen sich ihren Traum

„Ja, liebe Leute, jetzt sind wir hier in Monaco, haben Mittag gegessen. Was hat die Carmen auf die Reihe bekommen? Die Carmen war heute beim Amt, hat gebittet und gebettelt, hat sogar noch ein bisschen was draufgelegt, und jetzt haben wir ein neues Auto angemeldet. Nämlich unsere G-Klasse. Dafür haben wir ein ganz spezielles Kennzeichen auf die Reihe bekommen. In Monaco sehr selten, aber wir haben es. Ihr habt es garantiert nicht, und ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht. Schaut mal, so geht es in Monaco. Wir sind jetzt die Doppelnull“, freut sich der 59-Jährige.

Im Text neben dem Video legt Geiss sogar noch einmal nach: „Ja, heute mal ein mega Kennzeichen für mein neues Auto bekommen. Unvorstellbar. In Deutschland unmöglich“, ist der Millionär sichtlich begeistert. Und auch Carmen scheint sich für den Kennzeichen-Coup zu feiern. „Endlich mein Traum-Kennzeichen nach fast 30 Jahren Monaco. Das macht auch Robert glücklich.“

Auch bei den Fans kommt das Kennzeichen gut an. „R-0000-bert, du bist der Burner! Seid froh, dass Ihr in Monaco beziehungsweise St. Tropez leben könnt“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Ja, wenn null, dann doch richtig.“