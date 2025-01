„Die Geissens“: Nach den neuen Folgen kursiert die Nachricht

Lange haben die Fans auf die neue Staffel der RTL2-Doku „Die Geissens“ gewartet – nun ist sie da. Am Montagabend (6. Januar) liefen die ersten beiden Folgen der erfolgreichen Soap im Programm. Dabei nahm die Familie rund um Robert und Carmen Geiss das Publikum unter anderem mit nach Abu Dhabi. Doch hielten die Fans der Auswanderer-Familie die Treue? Ein Tag nach Staffel-Start gibt es die Antwort.

„Die Geissens“ bekommen die Nachricht

Im Vorfeld haben Robert Geiss und seine Familie ordentlich die Werbetrommel für die neue Staffel gerührt. Während die neuen Folgen ausgestrahlt wurden, gingen sowohl er als auch seine Frau auf Instagram live, um ihre Fans zu erinnern. Sonderlich viel hat das jedoch nicht gebracht.

Wie das Branchenmagazin DWDL ein Tag nach der Ausstrahlung berichtet, kamen am Montagabend insgesamt 480.000 und 500.000 Zuschauer bei der Doppelfolge zusammen. Damit sicherte sich RTL2 jeweils 5,1 und 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Immerhin liegt man damit über dem Senderschnitt von vier Prozent.

„Die Geissens“ müssen sich geschlagen geben

Die Konkurrenz an diesem Abend war einfach zu groß für „Die Geissens“. Tagessieger in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war mit weitem Abstand die Sonderausgabe von „Wer wird Millionär?“, die insgesamt 630.000 Zuschauer überzeugen konnte. Und auch Vox lag mit dem Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“ vor RTL2. Dort waren insgesamt 840.000 Menschen am Start.

RTL2 zeigt die neue Staffel von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.