Die Geissens zeigen Einblick in neue Folgen – „Schlimmste Staffel aller Zeiten“

Neues Jahr, neue Geissens! Auch 2025 reißt der TV-Kult um die Millionärsfamilie nicht ab, weshalb RTL2 gleich mit einer neuen Staffel „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ ins neue Jahr startet. Bereits ab Montag (6. Januar) können Fans die neuen Folgen mit Robert, Carmen und ihren Töchtern Davina und Shania im TV gucken.

Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, hat RTL2 auf Instagram schon einen exklusiven Einblick in die Abenteuer der Luxusfamilie gewährt. Und der zeigt bereits: Es wird dramatisch!

Die Geissens kehren „mit so viel Stress und Action wie noch nie“ zurück

In dem Reel auf Instagram, das am Mittwoch (1. Januar) veröffentlicht wurde, kündigt Robert Geiss direkt zu Beginn an: „Das wird die schlimmste Staffel aller Zeiten mit viel, viel Drama. Aber wir verlieren natürlich nie unseren Humor.“ Tatsächlich scheint es wild zuzugehen in der neuen Staffel der Geissens, wie ein etwas längerer Zusammenschnitt verschiedener Szenen zeigt.

Dabei bleibt sich die millionenschwere Familie ihrer Hauptbeschäftigung aber treu. „Die Geissens jetten wieder durch die Welt, aber diesmal mit so viel Stress und Action wie noch nie“, verrät der 60-Jährige. Doch nicht nur das Reisen sorgt für Stress, Carmen Geiss plagen dagegen andere Sorgen. „Wir bauen in St. Tropez, Dubai und nebenbei managen wir 14 Firmen, ich kann nicht mehr“, gibt die Millionärsgattin zu.

Die Geissens: Fans reagieren gespalten

Trotzdem scheint der Spaß nicht zu kurz zu kommen – so sieht man die zweifache Mutter unter anderem bei der Massage und mit mehreren jungen Männern, von denen keiner Robert ist. „Ist gut, ne? Mein Zukünftiger“, scherzt sie einmal im Beisein eines oberkörperfreien Unbekannten.

Der Vorschauclip kommt bei den Fans und RTL2-Zuschauern unterschiedlich an. Viele kommentieren, dass sie sich schon auf die neuen Folgen der Geissens freuen, andere haben nach wie vor kein Interesse an den Dubai-Auswanderern.