„Die Geissens“ lassen TV-Bombe platzen – Fans können es kaum fassen

Sie gehören zu den bekanntesten TV-Gesichtern hierzulande: „Die Geissens“ wurden vor vielen Jahren durch ihre gleichnamige Reality-Show berühmt. Dort nimmt die vierköpfige Millionärs-Familie die RTL2-Zuschauer mit durch ihren luxuriösen Alltag und zeigt auch, welche Herausforderungen sie sich stellen müssen.

Vor wenigen Jahren bekamen dann auch die Töchter von „Die Geissens„, Davina und Shania, ihr eigenes RTL2-Format. Darin sieht das Publikum, wie sich die beiden ohne Carmen und Robert schlagen. Nun gibt es ein drittes Format, wie am Donnerstag (28. September) auf Instagram bekannt gegeben wurde. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

„Die Geissens“: Neue Show mit Carmen und Robert

RTL2 macht es offiziell: In der neuen Sendung „Geissens‘ Mega Mansions“ sieht man Carmen und Robert in einer ganz neuen Umgebung. Denn anders als in ihrer eigenen Doku zeigen sie hier nicht ihren Alltag, sondern reisen durch die Welt auf der Suche nach den exklusivsten und imposantesten Häusern.

Auf Instagram heißt es: „Big, Bigger, Mega Mansions! Ihr wollt Einblicke in eine Welt, die man noch nie gesehen hat? Könnt ihr haben! Die Geissens bereisen die exklusivsten und spektakulärsten Luxushäuser der Welt! Von New York über Paris, Dubai und Cannes bis hin zu den Hamptons ist alles mit dabei.“ Die Fans der Jetset-Familie können es kaum erwarten.

„Die Geissens“-Fans freuen sich über neue Folgen

Einige Fans bekommen anscheinend nicht genug von Robert, Carmen und Co. Gerade erst liefen die neuen Folgen ihrer Familien-Show auf RTL2, da vermissen die Zuschauer das Paar und die beiden Kinder bereits auf dem Bildschirm. Umso glücklicher sind sie nach der Bekanntgabe des Starttermins für „Geissens‘ Mega Mansions“:

„Endlich wieder die Geissens im TV!“

„Juhu, was für mega tolle Neuigkeiten. Endlich wieder Familie Geiss sehen. Wir freuen uns darauf.“

„Gott sei Dank. Da habt ihr uns aber lange warten lassen.“

„Endlich, der Montag ist wieder gerettet.“

RTL2 zeigt „Geissens‘ Mega Mansions“ ab dem 16. Oktober im Free-TV. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.