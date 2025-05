Bürgergeld: Azubi bekommt Gehalt – und verprasst es sofort! „Hat 329 Euro gekostet“

Jean aus dem Rostocker Blockmacherring hat ein Hobby: Der Azubi, der im Bürgergeld-Problemviertel lebt, liebt Computerspiele. Eine Freundin hat er nicht, dafür verbringt er die meiste freie Zeit damit, in die Gaming-Welt einzutauchen.

Für seine Leidenschaft gibt der 24-Jährige auch gut und gerne sein Azubi-Geld aus. Seine neueste Errungenschaft zeigt der Rostocker nun in der RTL2-Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“.

Bürgergeld: Azubi verprasst sofort sein Gehalt

Jean hat sich eine VR-Brille gegönnt, also eine Virtual-Reality-Brille. Damit können Nutzer in eine dreidimensionale Computerwelt eintauchen. Für den Azubi ein echtes Highlight.

„Ich habe mir eine VR-Brille gekauft und kann in eine virtuelle Welt und kann viele Sachen gucken. YouTube-Videos, TikTok… kann Spiele damit spielen“, schwärmt der 24-Jährige im RTL2-Format. „Du bist halt woanders, wenn man echt zu tief in so einem Spiel ist, muss man echt gut aufpassen.“ Aktuell interessiert ihn das Batman-Spiel.

Seine Errungenschaft war allerdings nicht ganz billig. „Das Ding hat 329 Euro gekostet, da es ja noch in der Werbung war.“ Sparen trotz Ausbildungs-Gehalt war also nicht angesagt. Doch für Jean kein Problem, wie er bei „Hartz und Herzlich“ zugibt. „Ich hab’s gekauft, weil ich einfach Bock dazu hatte.“

Bürgergeld: Melanie klagt über 5-Raum-Wohnung

