„Die Geissens“: Foto von Carmen und Davina sorgt für Entsetzen bei den Fans – „Nicht als Tochter erkannt“

Eingefleischte Fans von „Die Geissens“ kennen die Kinder von Robert und Carmen Geiss schon seit Jahren. Sie haben Davina (19) und Shania (18) in der Sendung praktisch aufwachsen sehen. Seitdem die beiden acht und sieben Jahre alt sind, können die Zuschauer den Alltag der Familie im TV verfolgen. Mittlerweile sind aus den kleinen Mädchen erwachsene Frauen geworden.

Auf Instagram sind die Sprösslinge der „Geissens“ heutzutage erfolgreiche Influencerinnen mit einer großen Reichweite. Immer wieder mal zeigen sie den Fans, was sie den lieben langen Tag so treiben. Und auch Mama Carmen versucht sich regelmäßig in den sozialen Medien zu präsentieren. Ab und zu gibt es dann auch mal einen gemeinsamen Schnappschuss der Familie. So wie jetzt von Carmen und Davina.

„Die Geissens“: Carmen und Davina mit Selfie aus dem Restaurant

Lächelnd schaut Carmen Geiss in die Kamera und zeigt stolz ihre ältere Tochter Davina. Diese sitzt auf dem Selfie neben ihr und schaut mit ernsterem Blick in die Kamera. Die Szenerie im Hintergrund lässt vermuten, dass die beiden in einem Restaurant zu abendessen. Schließlich machen sie das fast jeden Tag, wie sie einst in ihrem Podcast erzählten.

Dass die beiden Töchter mit ihren Eltern gemeinsam vor der Kamera posieren, kommt eher selten vor. Denn Davina und Shania haben sich nach und nach selbstständig gemacht. Mittlerweile leben sie sogar gemeinsam in einer WG, fernab von Mama und Papa. Die Töchter der Geissens haben sogar ein eigenes Format bei RTL II, wo sie die Zuschauer in neuen Folgen mit durch ihren Alltag nehmen.

„Die Geissens“: Fans überrascht über Davinas Aussehen

Die Fans der Kult-Familie sind beim Anblick des Fotos von Carmen und Davina extrem überrascht. Vor allem die 19-Jährige sorgt in den Kommentaren für Fragen:

„Wer ist die Tochter? Links oder Rechts?“

„Ist das Davina? Kaum wiederzuerkennen, so eine Hübsche.“

„Welche Tochter ist das denn? Nicht zu erkennen, leider.“

„Sieht sich überhaupt nicht ähnlich, hab sie absolut nicht als Tochter erkannt.“

„Carmen, deine Tochter habe ich erst einmal nicht erkannt.“

