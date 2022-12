„Die Geissens“ lassen Bombe platzen: Jetzt darf es jeder wissen!

Darauf haben Fans der RTLZWEI-Sendung „Die Geissens“ nur gewartet. Die Familie rund um Unternehmer Robert Geiss verrät, wann es endlich neue Folgen von ihnen zu sehen gibt. So viel sei gesagt: Es ist viel früher als erwartet.

Schon in Kürze soll die Erfolgswelle von „Die Geissens“ bei RTLZWEI fortgesetzt werden. Die Zuschauer erwarten einige aufregende Ausflüge in das Leben der Superreichen.

RTL2 feiert Jahresauftakt mit neuen „Die Geissens“-Folgen

Schon am 2. Januar 2023 werden die neuen Folgen der Geissens ausgestrahlt. Fortan fallen die Sendetermine bei RTLZWEI wie gewohnt auf den Montagabend. Passend zur Primetime – alles andere wäre den TV-Stars wohl auch nicht würdig – nehmen Robert, Carmen, Davina und Shania das Publikum wieder mit durch ihren glamourösen Alltag.

Wie der Sender bekannt gibt, startet die erste Folge der 21. Staffel am 2. Januar um 20.15 Uhr. Anschließend sind die neuen Folgen für 30 Tage kostenlos in der Mediathek von RTL+ abrufbar, bis die Inhalte in den Premium-Bereich des Streaminganbieters wechseln.

„Die Geissens“ geben London-Tipps für Royals-Fans

Direkt nach Silvester geht es für die Zuschauer nach Dubai, London und Istanbul. Nur zu Hause auf der Couch liegen? Das ist nichts für die Geissens. Lieber jetten sie um die Welt, gönnen sich eine Shopping-Tour nach der nächsten und bestaunen die schönsten Ecken der Erde.

Insbesondere für Royals-Fans dürften die Aufnahmen aus London interessant sein. Denn: Die Geissens sind natürlich nicht in irgendeinem Hotel untergekommen, sondern in unmittelbarer Nähe des Kensington Palastes. Dort angekommen geht es für die Familie zum Lieblingsitaliener von Prinzessin Diana, dem Lieblingspub von Prinz Harry und dem Friseur von Kate Middleton. Bei diesen Insider-Tipps ist der nächste London-Trip doch schon vorprogrammiert.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ startet ab dem 2. Januar 2023 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.