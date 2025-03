Nach TV-Ausstrahlung: „Die Geissens“ blicken bitterer Wahrheit ins Gesicht

Am Montagabend steht auf RTL2 bekanntlich alles im Zeichen von „Die Geissens.“ Seit geraumer Zeit ist der Sendeplatz für die Millionärsfamilie rund um Carmen, Robert und ihre beiden Töchter Davina und Shania reserviert. So flimmerte auch am 10. März eine brandneue Folge über die Bildschirme, in der die Jetsetter Marrakesch unsicher machten – und die Stadt gleich mal als neue Residenz ausgekundschaftet haben.

Doch konnten die Zuschauer zwischen luxuriösem Alltag und Glamour-Leben bei der Stange gehalten werden? Ein Blick auf die Einschaltquoten verrät mehr.

Nach „Die Geissens“ folgt die bittere Nachricht

Die Frage muss mit einem deutlichen „Nein“ beantwortet werden. Und das, obwohl „Die Geissens“ normalerweise in den letzten Jahren auf RTL2 eine erfolgreiche Quoten-Stütze waren. Doch schon länger halten sich die Jetsetter zahlentechnisch auf wackeligen Beinen. Dabei sind erst vor kurzem neue Folgen aus dem Leben der Superreichen an den Start gegangen. Seit dem 6. Januar geben die Kult-Millionäre wieder exklusive Einblicke in ihr Luxusleben zwischen Dubai, St. Tropez und Monaco.

Aber wie das Medienportal „DWDL“ nun berichtet, erreichten zwei Folgen der Geissens nur 3,7 und 3,6 Prozent Marktanteil. Damit sahen in den zwei Ausgaben weniger als 0,4 Millionen Menschen zu. Lediglich 0,34 und 0,37 Millionen Menschen brachten die Superreichen zu RTL2.

Und das, obwohl es nach Staffelauftakt noch ganz passabel für „Die Geissens“ aussah.

„Die Geissens“: Keine Erholung in Sicht

Denn die ersten sechs Ausgaben der Kult-Millionäre erreichten kurz nach TV-Premiere noch gute Marktanteile. Erst Ende Januar brachen die Quoten ab. Grund: Das „Dschungelcamp“ stellte sich den Geissens als harte Konkurrenz in den Weg. Doch auch nachdem Model Lilly Becker schon längst die Krone in der australischen Wildnis abgeräumt hat, erholen sich „Die Geissens“ nicht.

Ob sich „Die Geissens“ kommenden Montag (18. März) wohl aus dem Quotentief kämpfen können? Dann geht es für die TV-Familie zur Großbaustelle nach St. Tropez – und die Bauarbeiten an der Residenz der Kult-Millionäre sorgt für mächtig Ärger!