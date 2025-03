Eklat bei „Die Geissens“: Robert wettert – „Von der kriegen wir mit Sicherheit Dünnschiss“

In der aktuellen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montagabend (10. März 2025) können die RTL-2-Zuschauer die glamouröse Millionärsfamilie weiterhin bei ihrem außergewöhnlichen Urlaub in Marokko bestaunen.

Eigentlich wird bei einer Reise ja Entspannung und Freude großgeschrieben. Streitereien, Stress und schlechte Laune sollten dabei in der Heimat bleiben. Doch bei den Geissens wird dieser Grundsatz kurzerhand über Bord geworfen. Stattdessen kommt es zu einem plötzlichen Eklat und es fliegen ordentlich die Fetzen. Doch zwischen wem geht es dabei so richtig zur Sache?

„Die Geissens“: Wer entpuppt sich als Kochtalent?

In der aktuellen Folge soll die vierköpfige Familie vielseitige Einblicke in die marokkanische Kochkunst erhalten. Dabei kann sie sich nicht zurücklehnen, sondern muss sich einer anspruchsvollen Koch-Challenge stellen.

Ihr Härtetest? Die Zubereitung einer marokkanischen Hähnchen-Tajine. Papa Robert (61) und Tochter Shania (20) müssen es dabei mit Mama Carmen (59) und Davina (21) aufnehmen. Ob diese Teameinteilung so eine gute Idee war?

„Die Geissens“: Plötzlich kracht es gewaltig

Kurz nach Beginn des eigentlichen Showdowns offenbart Carmen: „Davina und ich können kochen, Shania kann das nur, wenn sie einen Spiegel hat.“ Im weiteren Verlauf spitzt sich die Lage immer mehr zu. Dabei wird die Verkostung der zubereiteten Gerichte zum Auslöser für einen heftigen Knall. Davina ist von Shanias und Roberts Tajine sichtlich angeekelt und verheimlicht dies nicht.

Shania lässt das vernichtende Urteil nicht auf sich sitzen. Auf einmal platzt aus ihr heraus: „Wenn unsere widerlich ist, dann kann man von eurer kotzen!“ Und auch Robert greift abrupt ein und stimmt seiner Tochter zu: „Da hast du recht, von der kriegen wir mit Sicherheit Dünnschiss.“ Ohne zu zögern schüttet Shania ihrer Schwester mit voller Wucht ein Glas Wasser ins Gesicht.

Schlussendlich hatte sich die Millionärsfamilie die Koch-Challenge bestimmt anders vorgestellt. Werden Shania und Davina wieder aufeinander zugehen? Und wie reagieren Mama Carmen und Papa Robert? Wenn du die Folge verpasst hast, kannst du sie bei RTL+ in der Mediathek abrufen.