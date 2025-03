Carmen Geiss bricht in Tränen aus – „Hatte ich seit 40 Jahren nicht mehr“

Sie ist eine wahre Geschäftsfrau und liebt das Leben in Saus und Braus. Carmen Geiss ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause und zeigt gerne, was sie hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss hat sie sich ein Imperium erschaffen und auch ihre gemeinsamen Töchter Shania und Davina wollen vermutlich in ihre Fußstapfen treten.

Für gewöhnlich zeigt sich die Unternehmerin gut gelaunt und extrovertiert. Doch in einer neuen Folge der RTL2-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bekommen ihre Fans die taffe Geschäftsfrau jetzt von einer ganz anderen Seite zu sehen.

Carmen Geiss zeigt sich emotional

Am 10. März zeigt der Sender RTL2 zur Primetime eine neue Folge der Dokuserie rund um Carmen Geiss und ihre Familie. Die glamouröse Familie befindet sich während der Dreharbeiten in Marokko. In der Wüste finden sich die Geissens zu einem Candlelight-Dinner in einem Zelt ein. Doch plötzlich wir das Familienoberhaupt von seinen Gefühlen übermannt.

Während des Abendessens spielt ein Musiker auf seiner Gitarre und gibt John Lennons Hit „Imagine“ zum Besten. Bereits nach wenigen Minuten kann sich Carmen nicht mehr beherrschen und die ersten Tränen fließen. Im eingespielten Interview erklärt die 59-Jährige ihren Gefühlsausbruch mit den Worten: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Heute ist der erste Tag, an dem ich seit vielen, vielen Jahren gedacht habe: Mein Gott, das ist so wie zu deiner Kindheit.“

Carmen Geiss berichtet weiter: „Du bist einfach nur du selbst und lässt alles um dich herum vergessen, den ganzen Reichtum, wer du bist oder was du in deinem Leben getan hast, sondern du gehst einfach zurück in dein Leben und hast einfach nur Spaß, nette Leute um dich herum und gutes Essen.“ Diesen Moment der Besinnlichkeit scheint die Unternehmerin nach den letzten stressigen Jahren dringend gebraucht zu haben.

Abschließend stellt der Reality-TV-Star fest: „Das war das, was mich so sentimental gemacht hat, das habe ich seit über 40 Jahren nicht mehr, weil ich seitdem mit meinem Mann zusammen arbeite und wir uns alles selbst aufgebaut haben.“ Das Leben in der Öffentlichkeit hat also auch für die Geissens seine Nachteile.

Die wertvolle Zeit mit ihrer Familie genießt Carmen Geiss in vollen Zügen. Die Auszeiten von ihrem ereignisreichen Alltag scheinen der Unternehmerin mit zunehmendem Alter immer mehr zu bedeuten.