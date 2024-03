„Die Geissens“: Davina Geiss unter Beschuss – „Das war wirklich unterste Schublade“

Die Geissens sorgen in ihrem gleichnamigen RTL-Format für gleichermaßen Lacher wie Kontroversen.

Aktuell sind die Jetsetter in Dubai unterwegs und teilen auf Social Media Eindrücke aus dem Leben als Superreiche. Ein Post auf Carmens Instagram-Account sorgt jetzt jedoch für eine regelrechte Hate-Welle im Netz.

TV-Drama bei „Die Geissens“

Privat kennen die Geissens nicht. Denn bereits seit Jahren teilen sie ihr Leben im Fernsehen und auf Social Media. So bekommt man neben ihrem pompösen Jetset-Leben auch die Krisen mit, die sich im Familienleben abspielen.

So kam es erst kürzlich während der TV-Ausstrahlung einer neuen Folge „Die Geissens“ zu unschönen Szenen mit Family-Drama: Während eines Basarbesuches in Dubai platzte Tochter Davina plötzlich der Kragen und sie ging ihre Mutter Carmen schwer an, drohte ihren Eltern sogar mit Prügel. Denn durch den ganzen Trubel während der Shoppingtour bekam die 20-Jährige eine Panikattacke, bei der sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als mit fiesen Worten um sich zu werfen.

Zuschauer empört: „Unterste Schublade!“

Nun spielt Mutter Carmen auf Instagram jedoch Friede-Freude-Eierkuchen: Auf ihrem neusten Beitrag posiert sie eng an Tochter Davina gekuschelt auf einer luxuriösen Couch – beide lächeln in die Kamera. „Mutter und Tochter Gespräche sind so wichtig!! Wie siehst du das?“, fragt die Zweifach-Mama.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die schlimmen Momente, die sich vorher abgespielt haben, konnten die Zuschauer jedoch nicht so schnell vergessen. So lässt sich ein Follower unter dem neuesten Beitrag auf Instagram über die vorgefallenen Ereignisse aus: „Das war wirklich unterste Schublade. Seitdem schaue ich mir das nicht mehr an. Sorry, das geht gar nicht. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Verzogenes Gör!“ Auch weitere User sprechen ihren Unmut über die widersprüchlichen Bilder aus.

Davina stärkt ihrer Mutter jedoch den Rücken und kommentiert den Post mit den vielsagenden Worten „Ich liebe dich Mama“ und „Meine beste Freundin für immer“. Ob sich die zwei also ganz schnell wieder vertragen haben? Vielleicht konnte Carmen als Mutter in solch einer Paniksituation bei der eigenen Tochter noch einmal ein Auge zudrücken.