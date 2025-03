Seit 2011 entertainen „Die Geissens“ im deutschen Fernsehen. In der TV-Sendung der Superreichen ist immer was los. Carmen, Robert und ihre Töchter Davina und Shania sind immer auf Achse.

Die neueste Folge von „Die Geissens“ erscheint am 24. März. Einen Blick hinter die Kulissen gibts immer wieder auf den Instagram-Kanälen der Geissens. Carmen heizt die Stimmung ihrer Fans jetzt jedenfalls schon richtig an – sie verrät: „Hier lege ich doch gerne selbst Hand an“.

„Die Geissens“: Am Set gehts heiß her

Wie es bei den Geissens wohl am Montag (24. März) weitergeht? Carmen liefert jetzt schon Einblicke auf ihrem Instagram-Account. Sicher ist: Die Spannung der Fans ist jetzt schon groß, eine „Geissens“-Portion ist mal wieder dringend nötig.

Die neueste Folge bietet ein spannendes Shooting. Mit dabei ist Charlie Taylor, Schauspieler und Model aus Dubai. Unbekannt ist er nicht – schlappe 428.000 Fans folgen ihm auf Instagram. Carmen verrät in ihrem Instagram-Post: „Hier lege ich doch gerne selbst Hand an“.

„Die Geissens“: Carmen legt sich ins Zeug

Robert Geis muss sich aber keine Sorgen machen, dass seine Herzensdame von dem Model erobert wird. Denn Carmen schwingt lediglich den Make-Up-Pinsel, um Charlie Taylor im Shooting ordentlich in Szene zu setzen. „Die Geissens“-Fans zeigen in den Kommentaren: Sie lieben Carmen für diesen Humor – genauso, wie sie die neue Folge lieben.

„Diese Folge war so witzig“, heißt es. Das kommt nach dem Drama der letzten Episode am 17. März sicher recht. „Die Geissens“ erlebten einen wahren Schock auf ihrer Riesen-Baustelle in St. Tropez.

Die Ausgabe von „Die Geissens“ wurde am 24. März 2025 auf RTL2 ausgestrahlt. Wer das Spektakel verpasst hat, kann ganze Folgen in der RTL+-Mediathek schauen.