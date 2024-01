„Die Bachelors“ (RTL) mit dem härtesten Date aller Zeiten: „Ich hab‘ Angst um meine Brüste!“

Woche drei bei „Die Bachelors“ in Südafrika. Während sich viele RTL-Zuschauer fragen, wie es mit Leyla und Mike im Dschungelcamp weitergeht, kämpfen am Mittwoch (31. Januar 2024) die Ladies in der Villa um die Aufmerksamkeit von Dennis und Sebastian.

Zum ersten Mal sind gleich zwei attraktive Singlemänner auf der Suche nach der großen Liebe. Jeder durfte nach den Blind Dates in Köln jeweils elf Kandidatinnen nach Kapstadt einladen. Der Clou: Die Damen haben vor Ort die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln.

Optisch sind sich „Die Bachelors“ ähnlich, aber ihre Charakterzüge sind recht verschieden: Nordlicht Sebastian ist Hamburger und beschreibt sich als ruhig und gelassen. Der eher extrovertierte Dennis stammt aus dem Allgäu und ist eher Typ Draufgänger. Am Vormittag erreicht die Girls eine aufregende Nachricht. „Das härtesten Date aller Zeiten“ in der Geschichte der Sendung steht an. Gefordert sind Ehrgeiz, Teamgeist und eiserner Wille. „Ach du scheiße!“, ist aus der Runde zu hören. Worum geht es wohl?

„Die Bachelors“ laden beim Gruppendate jeweils fünf Ladies zum Rugby ein. Es winkt eine attraktive Belohnung. Eine der Frauen aus dem siegreichen Team darf zum Einzeldate bleiben. Dennis freut sich schon auf Körperkontakt.

Wichtiger Tipp von Selin: „Schütze deine Boobies!“

„Ich hab Angst um meine Brüste“, sagt Selin aus Bad Laasphe. Deswegen gilt für sie beim Tackling-Training vor allem ein wichtiger Leitsatz „Schütze deine Boobies!“ Kann die 26-Jährige Sebastian mit ihrer witzigen Art überzeugen? Sie ist zuversichtlich: „Ich glaub er wird langsam warm mit mir. Dat is jut!“

„Komm wir machen uns heute mal ein bisschen schmutzig, oder?“, feuert Sebastian seine Girls an. „Klar, wofür sind wir hier heute?“, sagt Lisa aus Berlin hochmotiviert. „Ich glaube, die lässt nichts übrig von eurem Team“, warnt der Bachelor aus Bayern Sebastian vor. Er wird ein harter Kampf. Mit 15:5 geht der Sieg an Dennis Mannschaft, und er entschiedet sich für ein Einzeldate mit Katja.

„Die Bachelors“ – Erster Kuss für Dennis: Der Bayer und Katja kommen sich näher.

Das Rendezvous wird zum Volltreffer. Schnell gehen die beiden auf Tuchfühlung. „Gib’s zu du hast sie geküsst!“ sagt Sebastian danach zu seinem Kontrahenten. „Ja klar, ich bin ja ein Mann der Tat“ lacht Dennis.

