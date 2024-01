„Die Bachelors“: Kandidatinnen packen aus – „Ich habe es unterschätzt“

Am Mittwochabend (17. Januar) geht endlich die neue Staffel von „Die Bachelors“ an den Start. Wie der Name schon verrät, wird es 2024 gleich zwei Rosenkavaliere geben, die im TV nach der ganz großen Liebe suchen. Insgesamt 30 Kandidatinnen reisen mit Sebastian und Dennis nach Südafrika und beginnen dort das Abenteuer ihres Lebens. Im exklusiven Interview mit „DER WESTEN“ verraten uns einige Frauen, was sie sich von der Reise erhoffen, wie es war das erste Mal vor Kameras zu stehen und ob sie nochmal in der RTL-Datingshow mitmachen würden.

„Die Bachelors“: Kandidatinnen hoffen auf die ganz großen Gefühle

Die Teilnehmerinnen könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch am Ende des Tages haben sie alle dasselbe Ziel: Sie wollen sich verlieben. Kandidatin Katharina aus Düsseldorf erzählt uns: „Ich wünsche mir ein Abenteuer und ich bin gespannt, wie ich in der Extremsituation mit gewissen Dingen umgehen werde. Ich hoffe natürlich auch, dass es von Anfang an matcht und ich den Partner fürs Leben finde.“

Auch die Dortmunderin Lavinia erhofft sich einiges aus der Zeit bei „Die Bachelors“. „Natürlich erhoffe ich mir, dass ich dort meine große Liebe treffen werde und nebenbei noch ein paar Abenteuer zu erleben. Ich hoffe auf eine unvergessliche Zeit“, verrät die Kandidatin. Doch wie war es für die Frauen das erste Mal vor den Kameras zu stehen?

„Die Bachelors“-Kandidatinnen das erste Mal vor Kameras

Für viele der Teilnehmerinnen ist es eine absolute Premiere, tagtäglich von Kameras umgeben zu sein. Düsseldorferin Katharina beichtet, dass sie sich das Ganze zunächst anders vorgestellt hat: „Ich habe es tatsächlich unterschätzt, aber ich weiß, dass ich mich fallen lassen muss, um den Bachelor richtig kennenzulernen bzw. auch Emotionen zuzulassen. Ich denke, nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch daran.“

Auch Kandidatin Vivien musste erstmal mit der neuen Situation warm werden: „Im ersten Moment fühlte es sich an wie „Betreten Neuland“, aber ich denke, mit der Zeit wird man damit vertrauter und vergisst sie.“

„Die Bachelors“: Würden die Frauen nochmal mitmachen?

Einige Kandidatinnen sind sich sicher: Sie würden die Reise bei „Die Bachelors“ immer wieder antreten. „Es ist das größte Abenteuer, was ich je erlebt habe und ich würde mich im Nachgang immer wieder drauf einlassen“, schwärmt Katharina aus Düsseldorf.

Lavinia hat hingegen eine andere Sicht auf die Dinge: „Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte , würde ich auf jeden Fall noch mal teilnehmen , aber ich würde jetzt nicht bei der nächsten Bachelorstaffel wieder mitmachen wollen – ganz unabhängig vom Ausgang.“ Vivien ist da ähnlicher Meinung: „Als Kandidatin beim Bachelor würde ich glaube ich nicht nochmal mitmachen – egal, wohin die Reise mich führt. Aber das ist ein Erlebnis, das einmalig ist.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Die Bachelors“ ab Mittwoch, den 17. Januar, im TV-Programm. Die Folgen gibt es allerdings auch immer eine Woche vorher in der Mediathek bei RTL Plus.