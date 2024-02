„Die Bachelors“-Knall: Schnappt Sebastian sich Dennis‘ Frauen?

In der hitzigen „Bachelor“-Villa ist das Beziehungskarussell in vollem Gange. Während die Damen ihre Favoriten unter den Bachelors längst gefunden zu haben scheinen, sorgt plötzlich ein unerwarteter Schritt von Sebastian für Aufregung.

Dabei sucht der 35-Jährige in der heutigen Folge (21. Februar) das Gespräch ausgerechnet mit einer Dame aus Dennis‘ Team – Rebecca!

„Die Bachelors“: Sebastian holt kusstechnisch auf

Schon zuvor war klar, dass die Rosen jede Woche knapper werden, und mit ihnen schwindet die Anzahl der verbliebenen Kandidatinnen. Doch nun überrascht Rosenkavalier Sebastian die RTL-Zuschauer mit einer unerwarteten Wendung: Hat er etwa Interesse an Rebecca?

+++ „Die Bachelors“-Kandidatin erteilt IHM eine Abfuhr – „Es hat mich sehr getroffen“ +++

Die Kuss-Bilanz steht derweil 3:3 zwischen den Bachelors, wobei Sebastian bisher eher zurückhaltend agierte. Aber nun holt er auf und versiegelt seine Einzeldates mit Eva und Freya mit einem Kuss. Doch das ist nicht alles.

In der Nacht der Rosen schnappt er sich auch noch eine Dame aus Dennis‘ Team! Ist Rebecca Sebastians neues Ziel?

„Die Bachelors“: Schnappt er sich jetzt Rebecca?

Rebecca galt von Anfang an als Favoritin und erhielt sogar das erste Einzeldate mit Sebastian. Ihre Beziehung zu den anderen Frauen scheint jedoch laut eigener Aussage angespannt zu sein.

Sebastian ist verwirrt über Leonies Position in der Gruppe und versucht, durch Rebeccas Perspektive Klarheit zu erlangen. Dabei wird schnell deutlich, dass Rebeccas Erfahrungen mit dem Rest der Damen eine ganz andere ist: „Ich hatte noch nie einen Moment in der Villa, wo ich das Gefühl hatte, dass mir irgendeine der Mädels was nicht gönnt oder lästert“, so die hübsche Blondine.

Als „aufschlussreich“ ordnet Sebastian diese Information für sich ein.

Eine neue Folge „Die Bachelors“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist im Anschluss auf RTL Plus abrufbar.