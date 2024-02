„Die Bachelors“-Kandidatin erteilt IHM eine Abfuhr – „Es hat mich sehr getroffen“

Die Luft wird dünn in der „Die Bachelors“-Villa, und die Emotionen kochen über!

Neue Woche, neues Drama: Sie wirft freiwillig das Handtuch! Kandidatin Laura, die bislang als vielversprechende Anwärterin auf das Herz des begehrten Bachelors galt, bricht plötzlich die Segel ab und verlässt die Show freiwillig!

„Die Bachelors“-Kandidatin Laura hat genug

Die 23-jährige Laura war von Anfang an klar, was sie will, doch die Villa wird ihr langsam zu eng. Selbst nach einem traumhaften Einzeldate mit Bachelor Dennis scheint ihre Begeisterung zu schwinden. Als sie zu einem Gruppendate mit vier anderen Girls eingeladen wird, kann sie ihre Enttäuschung nicht länger verbergen: „Wäre es ein Einzel-Date, hätte ich mich jetzt nicht so gefreut“, gesteht sie.

Doch es kommt anders als erwartet: Dennis behält Laura länger bei sich, und die beiden kommen sich näher. Trotzdem nimmt das Drama in der „Nacht der Rosen“ eine unerwartete Wendung. Laura gesteht dem Rosenkavalier, dass es ihr nicht gut geht. „Ich finde, du bist ein toller Mann und ich mag dich echt. Aber mir geht’s einfach nicht so gut und ich muss auf meine Psyche, meine Gesundheit hören, wenn es mir nicht gut geht“, erklärt sie.

„Die Bachelors“- Dennis ist schockiert

Für Dennis ist die Entscheidung ein Schock: „Das ist natürlich wirklich krass. Das tut mir unglaublich leid“, äußert er sich enttäuscht. Laura verkündet daraufhin ihren überraschenden Abgang: „Die Tiefen sind mittlerweile einfach so tief geworden, dass ich Angst habe, mich zu verlieren. Danke trotzdem für die schöne Zeit.“ Der Bachelor bleibt sprachlos zurück, gesteht im Einzelinterview: „Es hat mich schon sehr getroffen, weil ich Laura wirklich unglaublich gerne weiter kennengelernt hätte.“

Ob Dennis über den unerwarteten Abgang von Laura hinwegkommen wird? Eins ist sicher: Die Jagd nach der großen Liebe ist in vollem Gange, und bei den „Bachelors“ scheint nichts vorhersehbar…

„Die Bachelors“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist anschließend auf RTL Plus abrufbar.