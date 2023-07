„Die Bachelorette“: Flirt-Flop! Düsseldorfer rennt ins Fettnäpfchen

Vergangene Woche feierte „Die Bachelorette“ noch ihre TV-Premiere bei RTL. Am Mittwochabend (19. Juli) dreht sich das Liebes-Karussell jetzt munter weiter und bekommt auch noch einen Fahrgast mehr. Denn Junggeselle Kinan zieht ein.

Aber nicht nur er sorgt für Wirbel, auch Düsseldorfer Julian macht in Folge 2 von „Die Bachelorette“ von sich hören. Bei ihm zeigt sich Single-Dame Jennifer allerdings wenig begeistert.

„Die Bachelorette“: Julian spielt den „Daddy“

Dass Jennifer alleinerziehende Mutter ist, wurde zum Start der Staffel bereits ausführlich besprochen. Bei der RTL-Show mitmachen, will sie aber nicht ausschließlich, um einen Vater für ihren Sohn zu finden. Sie will vor allem einen Partner finden. Der 38-jährige Düsseldorfer Julian will aber trotzdem nochmal anmerken, dass, sollte Jennifer Interesse an einem Vaterersatz haben, er bereits bestens vorbereitet ist.

Dann kommt raus, dass Julian in einer vorherigen Beziehung schon mal mit einer alleinerziehenden Mutter zusammen war. Praktisch: Das Kind war im gleichen Alter, wie das von Jennifer heute. „Ich bin quasi Daddy-erfahren“, sagt er stolz. Eine Aussage, die die Bachelorette alles andere als begeistert.

Düsseldorfer Julian tritt ins Fettnäpfchen bei RTL

Im Interview mit RTL macht sie anschließend nochmal klar, dass sie auf gar keinen Fall auf der Suche nach einem Vatersatz für ihren Sohn ist. Größer hätte das Fettnäpfchen damit vermutlich nicht sein können, in das Julian geradeaus reingerannt ist.

Es wird auch nicht besser, als der Düsseldorfer dann auch noch vorschlägt, ihr etwas beibringen zu können. „Ich kann dir zum Beispiel sagen, wo du aufpassen musst, wenn er dann anfängt zu laufen“, kündigt Julian groß an.

Dann folgt die Auflösung: „Spitze Ecken natürlich, kennt man ja.“ Und vermutlich genau deshalb hat Jennifer nicht mehr als einen müden Augenroller für den Liebes-Anwärter übrig.

RTL zeigt „Die Bachelorette“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.