Die Ärzte: Erst Ticket-Drama, dann Mondpreise – „Eine Frechheit“

Es waren Zustände wie bei Taylor Swift. Als „Die Ärzte“ bekannt gaben, dass sie noch in diesem Jahr wieder auf Tour gehen würden, war klar. Das wird eng mit den Tickets. Noch klarer wurde es dann aber, als sicher war, wo die Punker rund um Frontmann Farin Urlaub spielen würden. Treten Farin, Bela und Rod normalerweise in riesigen Arenen oder Stadien auf, geht es nun in die kleinen Locations.

In Oberhausen spielen „Die Ärzte“ beispielsweise in der Turbinenhalle auf, in Bielefeld im Lokschuppen oder in Köln im Palladium. Und so war es wenig überraschend, dass alle Tickets schon nach wenigen Momenten vergriffen waren. Noch weniger überraschend ist jedoch, was sich nun auf Ebay abspielt.

Ticketwahnsinn rund um die Ärzte

Dort werden die Tickets der „Herbst des Lebens Tour 2023“ mittlerweile zu absoluten Mondpreisen angeboten. 749 Euro fordert ein Anbieter beispielsweise für zwei Tickets, die Zugang zu einem der drei Oberhausen-Auftritte garantieren würden. Zwischenzeitlich waren die Preise sogar in den vierstelligen Bereich gestiegen. Zum Vergleich: Ein Ticket für das Konzert in Bremen kostete regulär 57,50 Euro.

Verständlich, dass der Frust in den sozialen Medien groß war. „Die Ärzte kommen nach Wien, in wenigen Minuten sind die Tickets ausverkauft und jetzt werden sie schon deutlich teurer im Netz weiterverkauft. Echt jetzt?“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin bei Twitter. „Nahezu absurd“, schreibt ein anderer Fan, der gleich noch einen Screenshot von Ebay teilte, auf dem vier Tickets für das Berlin-Konzert am 13. September 2023 für schlappe 5.000 Euro zum Sofort-Kauf angeboten wurden. Darauf reagierte auch noch eine andere Anhängerin mit den Worten „Holy Shit. Ist das eine Frechheit. Haben zum Glück zwei Karten für Potsdam gekriegt.“

Ja, wer in diesem Jahr noch die Ärzte sehen will, musste entweder sehr schnell sein, respektive ein verdammt dickes Portmonee haben. Oder wie es „Die Ärzte“ selbst so schön singen: „Sie wollte Geld, Geld, Geld. Das hat sie in meinen Augen entstellt. Ich war geprellt, will den auf dieser Welt, jeder nur Geld?“