„Deutschland grillt den Henssler“: Plötzlich fehlen Laura Wontorra die Worte – „Richtig unangenehm“

Moderatorin Laura Wontorra ist nicht auf den Mund gefallen und weiß auch mit unerwarteten Situationen vor laufenden Kameras umzugehen. Doch ein Moment bei „Deutschland grillt den Henssler“ verschlägt ihr fast die Sprache.

Es geht um eine Anspielung auf ihr Liebesleben, die der 35-Jährigen so gar nicht schmeckt.

„Deutschland grillt den Henssler“: Steffen Henssler sorgt für unangenehme Situation

Und losgetreten wurde all das von niemand Geringerem als TV-Koch Steffen Henssler persönlich. Nachdem es um ein Treffen zwischen ihm und „Deutschland grillt den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra ging, thematisiert er plötzlich deren Liebesleben.

„Du bist dauernd in irgendwelchen komischen Beziehungen. Ein Toyboy nach dem anderen und mir was erzählen. Ich glaube, ich höre nicht richtig“, stichelt Henssler und verschlägt ihr damit gar die Sprache. Grund für ihn, noch einen draufzulegen: „Da wird dir ganz heiß, ne? Untenrum. Das glaube ich!“

So reagierte Laura Wontorra auf die Aussagen

Das Publikum flippt aus. Zuschauer klatschen und grölen, während Wontorra am liebsten im Boden versinken würde. Leider geht das Mitten in der „Deutschland grillt den Henssler“-Show aber nicht und so muss die 35-Jährige diese Situation irgendwie überstehen.

„Oh Gott, das ist richtig unangenehm gerade“, erklärt sie und hofft, dass der Spuk einfach zu Ende geht. Zum Glück tut er das dann auch. Steffen Henssler erkannte offenbar, dass es Zeit ist, den Mund zu halten.

Der Fokus liegt schließlich wieder auf dem Kochen und Laura Wontorra moderiert souverän weiter – auch, wenn die Aussagen sie hart getroffen haben dürften. Sie ist eben ein TV-Profi und weiß damit umzugehen.

„Deutschland grillt den Henssler“ läuft sonntags um 20.15 Uhr bei VOX oder jederzeit bei RTL+.