Detlef Steves: Vox macht es offiziell! Neue Show für den TV-Star

Ohne Detlef Steves können sich viele Zuschauer den Fernsehsender Vox wohl kaum noch vorstellen. Seit vielen Jahren taucht der Reality-TV-Star immer wieder mit neuen Dokusoaps im Vox-Programm auf.

Auch im Jahr 2021 soll es eine neue Show für Detlef Steves geben, bei welcher er ein völlig neues Talent unter Beweis stellen muss.

Detlef Steves: Vox begleitet den TV-Star bei DIESEM verrückten Versuch

Von „Detlef muss reisen“ über „Detlef baut ein Haus“ bis hin zu „Detlef wird Rennfahrer“ haben Vox-Zuschauer den Reality-TV-Star Detlef Steves schon so ziemlich in jeder denkbaren Lebenslage gesehen.

Detlef Steves beim Promi-Kartrennen im Jahr 2019. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Im Jahre 2019 ging Vox bereits so weit, eine Dokusoap namens „Detlef & Nicole – 100 Tage wir“ zu produzieren, bei welcher Detlef Steves und seine Frau Nicole vor laufenden Kameras den angeblichen Versuch wagten, sich wieder mehr Zeit für ihre Beziehung zu nehmen.

Auch wenn die Einschaltungsquoten bei Vox damals zu wünschen übrig ließen, steht für Detlef Steves nun bereits die nächste Dokusoap vor der Tür.

-------------

Das ist Detlef Steves:

Detlef Steves ist ein Reality-TV-Star, vor seiner Fernsehkarriere war er Gastronom

er wurde am 23. Januar 1969 in Moers geboren

man kennt ihn aus Serien wie „Hot oder Schrott“ oder „Ab ins Beet“

er ist seit 1988 mit Nicole Steves verheiratet, die auch bei „Hot oder Schrott“ zu sehen ist

-------------

Wie „DWDL.de“ berichtet, wird Vox den Reality-TV-Star künftig bei dem Versuch begleiten, eine Karriere als Schlager-Star zu beginnen.

Detlef Steves wird zum Schlager-Star – DARAUF können Vox-Zuschauer sich gefasst machen

Da ist der Name Programm: Im Rahmen der Sendung „Detlef goes Schlager“ versucht der Reality-TV-Star, bald als Party-Sänger durchzustarten.

Detflef Steves will Schlager-Sänger werden. Foto: TVNOW / Nicole Müller

Der Event-Veranstalter und Künstler-Manager Markus Krampe wird dazu an seiner Seite sein. Krampe begleitete bereits Schlager-Stars wie Michael Wendler und Michelle auf ihrem Weg zum Erfolg.

Darüber hinaus sollen Detlef Steves auch andere Party-Stars und Künstler aus der Schlager-Branche bei seinem Karrierestart Hilfe leisten. Dabei hat der 52-Jährige ein klares Ziel vor Augen.

-------------

-------------

Laut „DWDL.de“ plant der Vox-Star langfristig eine eigene Tour und so einige Top-10-Hits auf die Beine zu stellen. Starttermin für das Format soll es zwar derzeit noch nicht geben, zu sehen sein wird „Detlef goes Schlager“ aber definitiv in der kommenden TV-Saison. (mkx)