Désirée Nick zeigt ihre Nacktfotos: Und trickst die Nippel-Sperre bei Instagram aus

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ – das sang einst der legendäre Udo Jürgens. Entertainerin Désirée Nick scheint die Zeilen des Altmeisters ernst genommen zu haben und zog sich im Alter von 66 Jahren das erste Mal für den „Playboy“ aus. Nick ist damit das bislang älteste Covergirl der deutschen Ausgabe des Männermagazins.

Doch Désirée Nick zeigt sich nicht nur nackt, sie spricht auch ganz offen. In der „Bild am Sonntag“ verrät die Kabarettistin, die 2004 das RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (besser bekannt als Dschungelcamp) gewann, dass sie schon lange auf Sex verzichte.

Désirée Nick trickst Instagram aus

„Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex. Und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel – nämlich meine künstlerische Darstellung. Das hat übrigens zur Folge, dass ich heute so viele Verehrer habe und so viele Komplimente bekomme wie nie zuvor in meinem Leben“, so Nick.

Auf sexy Fotos hingegen müssen ihre Fans bei Instagram jedoch nicht verzichten. Denn trotz strikter Nackheitsregeln hat es die 66-Jährige geschafft, ihren Fans die heißen Bilder auch auf der Social-Media-Plattform zugänglich zu machen. Der einfache Trick: Désirée Nick wird in einem Café gefilmt, während sie die „Playboy“-Ausgabe mit ihren Bildern liest und die Zeitschrift immer wieder in die Kamera hält.

Désirée Nick nimmst sich mit den Playboy-Fotos selbst aufs Korn

Und damit auch die Freunde der Komik nicht zu kurz kommen, nimmt sich die Entertainerin gleich noch ein wenig selbst auf die Schippe. So legte Désirée Nick einen Dialog über das Video, den sie 2015 während ihrer Zeit im „Promi Big Brother“-Haus mit Sarah Nowak (heute Sarah Harrison) führte.

Darin machte sich Nick über Sarahs Titel als Playmate des Jahres lustig. Die Quintessenz: „Jetzt mal ganz ehrlich, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt. Du musst ja von zwölf anderen, musst du ja die Gewinnerin sein. Na, die können doch nicht alle scheiße ausgesehen haben.“