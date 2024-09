„Der Quiz-Champion“: Kandidat unterbricht – „War das zu unhöflich?

Wer sich für Quizshows begeistert, wird im deutschen Fernsehen nicht enttäuscht. Von „Wer wird Millionär?“ bis hin zu „Der Quiz-Champion“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Samstagabend (28. September) glänzte das ZDF mit letzterer Show und bewies einmal mehr, dass knifflige Fragen und schlaue Köpfe die Zuschauer regelrecht fesseln können.

Dabei ging es um eine ordentlich hohe Gewinnsumme: 100.000 Euro warteten auf den Sieger. Doch wer wird am Ende des Abends als Quiz-Champion triumphieren?

„Der Quiz-Champion“: Kandidat bringt Kerner ins Schwitzen

Am Samstagabend (28. September) flimmerte das ZDF-Quiz „Der Quiz-Champion“ wieder über die Bildschirme und zog die Zuschauer in seinen Bann. Mit von der Partie: Der 24-jährige Daniel Hohstedt, ein Student aus Mannheim, der nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Tempo beeindruckte. Moderator Johannes B. Kerner führte gewohnt charmant durch die Sendung und bemerkte sofort Daniels Nervosität.

„Ich bin nervös des Todes“, gestand der junge Kandidat, woraufhin Kerner scherzhaft anbot, seinen Puls zu fühlen. Doch kaum startete das Spiel, war von Nervosität keine Spur mehr. Daniel legte los wie die Feuerwehr. Innerhalb von Sekunden beantwortete er die Fragen, sodass Kerner kaum mit dem Vorlesen hinterherkam.

„Wenn das in dem Tempo weitergeht, dann ist er in zehn Minuten Quiz-Champion“, witzelte der Moderator, während das Publikum in Gelächter ausbrach. „Üblicherweise ist es so, dass man wenigstens die Fragen zu Ende vorlesen kann“, so der Moderator zu dem Studenten.

Daniel selbst fragte mit besorgter Miene: „War das zu unhöflich?“ Kerner lacht: „Ganz im Gegenteil. Es hat großen Spaß gemacht.“

Sendung verpasst? Fans von „Der Quiz-Champion“ in der ZDF-Mediathek nachschauen.