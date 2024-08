„Der Quiz-Champion“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Nur noch lächerlich“

Quiz-Fans kommen im deutschen Fernsehen voll und ganz auf ihre Kosten. Von „Gefragt – Gejagt“ bis „Der Quiz-Champion“ ist für jeden etwas dabei. Am Samstagabend (17. August) überzeugt das ZDF mit letzterer Sendung und beweist einmal mehr, dass spannende Fragen und kluge Köpfe die Zuschauer vor dem Fernseher fesseln können.

Dabei führt Moderator Johannes B. Kerner wie gewohnt durch die Sendung und vermittelt zwischen den Kandidaten und den fünf Experten. Und es gibt ordentlich was zu gewinnen: Die Siegesprämie liegt bei 100.000 Euro. Doch wer macht das Rennen am Abend und wird Quiz-Champion?

„Der Quiz-Champion“: Es wird wieder spannend

Das härteste Quiz Deutschlands flimmert mal wieder über die Bildschirme. Zum zweiten Mal in der TV-Geschichte geht die Sendung als „Das Zweite-Chance-Special“ an den Start. Wie der Name schon verrät dürfen ehemalige Kandidaten noch einmal ihr Glück im ZDF versuchen.

Diesmal treten die Teilnehmer gegen die Promis und Experten Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen), Wigald Boning (Erdkunde), Katrin Müller-Hohenstein (Sport) sowie Jens Riewa (Zeitgeschehen) an. In den sozialen Medien wird die Rate-Sendung heiß diskutiert.

„Der Quiz-Champion“: Das Publikum wird deutlich

Quizsendungen – des einen Freund, des anderen Feind. Am Samstagabend zeigten einige Zuschauer auf der Onlineplattform „X“ deutlich, was sie von „Der Quiz-Champion“ halten.

Wer bringt es dem „Quiz-Champion“ endlich schonend bei, dass er nicht das härteste Quiz Deutschlands ist…?

Diese Vorstellung ist nur noch lächerlich. Als wären das die allwissenden Super-Experten.

Jetzt ist Zeit für den „Quiz-Champion“ Spannende Unterhaltung!

Ich werde den „Quiz-Champion“ im ZDF gucken. Ist immer interessant.

Während sich die einen also über den Rate-Spaß am Abend freuen, können sich andere Zuschauer eher weniger für die ZDF-Sendung begeistern. Umso besser, dass man seine Programmwahl zum Glück noch selbst bestimmen kann.

Die Spezial-Folge von „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen.