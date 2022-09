„Der Quiz-Champion“: Kandidat lässt ZDF auflaufen: „Hat uns eines Besseren belehrt“

Am Samstagabend (24. September) geht’s beim ZDF um nicht weniger als die Frage, wer wird der neue „Quiz-Champion“ 2022? Die Kandidaten auf die Probe stellen wollen Axel Milberg, Andrea Kiewel, Bastian Pastewka, Katrin Müller-Hohenstein und Prof. Guido Knopp.

Bei Kandiat Tim Pittelkow kommen die Promis aber an ihre Grenzen, denn der „Der Quiz-Champion„-Kandidat hat einiges auf dem Kasten. Beim Themengebiet Literatur lässt der Hubschrauberpilot dann das Produktionsteam vom ZDF ordentlich auflaufen.

„Der Quiz-Champion“: Diese Frage hat es in sich

Es geht um die Frage: „Welche dieser Zahlenreihen sind nicht nur in numerischer, sondern auch in alphabetischer Reihenfolge angeordnet?“ Bedeutet: Sowohl die genannten Zahlen müssen in der richtigen Reihenfolge sein, als auch die Anfangsbuchstaben der Zahlen.

Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) 2 4 6 9 11

B) 3 5 7 10 12

C) 4 6 8 11 13

Moderator Johannes B. Kerner muss schlucken als er die Nachricht vorgetragen hat. Er sagt: „In aller Form bitte ich um Entschuldigung. Ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht, ich lese sie nur vor.“

„Der Quiz-Champion“: ZDF-Kandidat lässt Produktion auflaufen

Während Literatur-Experte Axel Milberg auf Antwortmöglichkeit B) setzt, tippt Kandidat Tim auf Option A). Johannes B. Kerner gratuliert schon Milberg, als er die Erklärung von Tim hört.

Bastian Pastewka, Andrea Kiewel, Prof. Guido Knopp, Katrin Müller-Hohenstein, Johannes B. Kerner, Axel Milberg stellen die Kandidaten von „Der Quiz-Champion“ im ZDF auf die Probe. Foto: ZDF/Max Kohr,

Antwort A) löst die Frage auch, allerdings nur dann, wenn man alphabetisch von hinten ausgeht. Seine Aussage sorgt für verdutzte Blicke und Verunsicherung im Studio. Kerner fragt beim Notar nach und wirkt plötzlich ganz kleinlaut. „Ich bin hier in einer sehr ernsten Situation. Unser Kandidat, offensichtlich IQ 450, hat uns hier eines Besseren belehrt.“

Nach kurzem Überlegen lautet das Urteil des Notars: „In unserer Frage steht nicht, dass es in nummerischer und alphabetischer Reihenfolge in die gleiche Richtung gehen muss.“ Damit steht fest es gibt zwei Gewinner, denn: „Beide haben recht!“

