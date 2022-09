„Joko und Klaas – Das Duell um die Welt“: Große Verwirrung bei den Fans, weil ER zu sehen ist

Bereits seit zehn Jahren kommen die ProSieben-Zuschauer regelmäßig in den Genuss von „Joko und Klaas – Das Duell um die Welt„. Ein guter Grund zurückzuschauen, die schönsten Momente noch einmal Revue passieren zu lassen und das in ganz großem Stil.

Am Samstagabend (24. September) zeigt ProSieben „10 Jahre Duell um die Welt – Joko & Klaas blicken zurück“ und sorgt gleich mal für Verwirrung. Denn für die besondere Feier ist auch ein besonderer Gast angereist. Zumindest erweckt ein im Vorhinein auf Facebook veröffentlichtes Foto diesen Anschein.

„Joko und Klaas – Das Duell um die Welt“: ER ist auch dabei

In zehn Jahren Showgeschichte sorgten die beiden Streithähne nicht nur für große Emotionen, sondern präsentierten auch diverse Gast-Stars.

Das sind Joko und Klaas:

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf begannen ihre Doppel-Karriere 2009 bei MTV

Im Jahr 2011 wechselten die beiden zum Sender ZDFneo

Ein Jahr später gingen sie zum ersten Mal mit „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt” bei ProSieben auf Sendung

Heute sind die beiden immer noch im Doppel zu sehen, haben mittlerweile aber auch ihre eigenen Solo-Shows im Prosieben-Programm

Warum für die Jubiläumsshow eine Ausnahme machen? Und wer würde besser dazu passen als TV-Legende Thomas Gottschalk? Der taucht auch prompt mit auffälligem Outfit und großer Lockenpracht im Studio auf. Aber Moment mal, beim zweiten Hinsehen entpuppt sich das eigentlich so bekannte Gesicht plötzlich als prominente Kopie.

(v.l.n.r.) Joko Winterscheidt; Jeannine Michaelsen und Klaas Heufer-Umlauf sorgen für Aufsehen. Foto: Prosieben( Jens Hartmann

„Joko und Klaas – Das Duell um die Welt“: Fans sind verwirrt

„Für einen Moment dachte ich, das wäre wirklich Thomas Gottschalk“, kommentiert ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: „Thomas Gottschalk ist ja mittlerweile ein richtig schöner Kerl.“

Schaut man genauer hin, sieht man allerdings: Bei besagter Person handelt es sich nicht um Thomas Gottschalk, sondern lediglich um einen verkleideten Klaas Heufer-Umlauf. Der hat sich kurzerhand in die Klamotte des „Wetten, dass..?“-Moderators geworfen und sieht seinem TV-Kollegen damit zum Verwechseln ähnlich. Joko Winterscheidt sah aber auch schon mal anders aus… Sein Look erinnert stark an TV-Star Günther Jauch.

Bleibt abzuwarten, was es mit der Maskerade auf sich hat. Die Auflösung gibt’s am Samstagabend (24. September) um 20.15 Uhr bei ProSieben und online bei Joyn.

