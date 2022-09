„Die Puppenstars“: Tränen im TV! RTL bringt Sonja Zietlow an ihre Grenzen

„Die Puppenstars“ sind 2022 endlich wieder zurück! Zum Staffelauftakt hat RTL direkt mal eine bekannte Gast-Jurorin in die Jury geholt. Normalerweise steht sie vor allem für das Dschungelcamp vor der Kamera, heute macht Sonja Zietlow mal eine Ausnahme und nimmt an der Seite von Max Giermann, Martin Reinl und Puppe „Kakerlak“ Platz.

Dass „Die Puppenstars“ bei ihr allerdings gleich einen ganzen Wasserfall an Tränen freilassen würden, damit hatte die RTL-Bekanntheit bei ihrer Show-Zusage vermutlich nicht gerechnet.

„Die Puppenstars“: Gast-Jurorin Sonja Zietlow kämpft mit den Tränen

Die Gruppe „Lightwave Theatre Company“ aus Rumänien entführt die Zuschauer mit ihren lebensgroßen Puppen in eine Parallelwelt, die täuschend echt wirkt. Zu sehen ist ein kleines Mädchen, das mit ihrem Hund Verstecken spielt.

Darum geht’s bei „Die Puppenstars“:

Ausgestrahlt wird die Sendung im RTL-Programm. 2022 geht die Show mit Staffel 3 auf Sendung

Die Jury aus Max Giermann , Martin Reinl, der Puppe „Kakerlak“ (gespielt von Carsten Haffke) und einer wechselnden Gastjurorin in der Mitte beurteilt nach jeder Performance die Talente

Die Jury vergibt Punkte und entscheidet somit, wer ins Top-3-Ranking der Show kommt

Am Ende des Abends wählt dann das Publikum den „Puppenstar des Abends“ – dieser Act gewinnt 20.000 Euro Preisgeld.

Während das Mädchen mit geschlossenen Augen nach ihrem flauschigen Begleiter sucht, entfernt der sich in Richtung Bühnenrand. Dann nimmt die Musik Fahrt auf, die Bühnenanimation im Hintergrund verändert sich und es ist ein heranfahrendes Auto zu sehen.

„Lightwave Theatre Company“ aus Rumänien sorgt für einen emotionalen Auftritt bei „Die Puppenstars“ auf RTL. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Während der Hund panisch bellt, tappt das Mädchen weiter im Dunkeln. Das Auto kommt immer näher, bis nur noch ein lautes Hupen zu hören ist. Der Hund springt zu seiner Besitzerin und die Lichter gehen aus. Ein Kameraschwenk zeigt Sonja Zietlow – mit Tränen in den Augen schaut sie gebannt auf die Bühne.

„Die Puppenstars“: Reaktion von Max Giermann spricht Bände

Ein Scheinwerfer geht wieder an. Der Hund liegt auf dem Rücken, das Mädchen über ihn gebeugt und voller Trauer um ihren treuen Begleiter. Während man das Mädchen schluchzen hört, kann auch Sonja Zietlow ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Handlung geht ihr sichtlich nah.

Kurz darauf dann die Erleichterung: Der Hund hebt den Kopf und lässt sich von dem Mädchen in die Arme schließen.

Die Show ist vorbei und im Saal gehen die Lichter wieder an. Unter Tränen applaudiert Sonja Zietlow, putzt sich die Nase und ist vollkommen aufgelöst. Warum sie sich so emotional zeigte und ob es wirklich nur die Handlung oder eine persönliche Erinnerung war, die sie zum weinen brachte, bleibt allerdings unklar. Ein Blick zu Max Giermann zeigt aber, auch er hat mich sich zu kämpfen. Mit glasigen Augen schaut er verständnisvoll in die Richtung seiner Kollegin. Damit dürfte klar sein, wer als heißer Anwärter auf den Preis für den wohl emotionalsten Puppenauftritt gilt.

Welche Künstlerinnen und Künstler noch bei „Die Puppenstars“ auftreten, zeigt RTL am Samstag (24. September) um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.

