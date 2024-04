Maibaum kracht auf „Bergdoktor“-Gasthaus – Junge schwer verletzt

In Going am Wilden Kaiser, Tirol, spielten sich dramatische Szenen ab. Ein Kran, der dabei war, einen Maibaum zu errichten, ist umgestürzt und hat das Dach des „Bergdoktor„-Gasthauses „Wilder Kaiser“ schwer beschädigt. Bei dem tragischen Vorfall verletzte sich ein siebenjähriger Junge schwer.

„Bergdoktor“-Gasthaus: Junge musste ins Krankenhaus

Das Gasthaus, bekannt aus der beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, ist teilweise zerstört. Umgeben von Trümmern und Bruchstücken des Daches, das nun großflächig fehlt, steht die Schockszene sinnbildlich für das Unglück, das sich am Dienstagnachmittag (30. April) ereignete. Die „Kronen Zeitung“ berichtete, dass das Malheur sich beim Aufstellen des Baumes durch die örtliche Landjugend zutrug, als der Wind den Kran samt Maibaum erfasste und gegen das Gebäude drückte.

Laut Bürgermeister Alexander Hochfilzer ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr. Die Polizei vermutet, dass eine Windböe den Ausleger mit dem Baum erfasste und nach hinten kippen ließ, woraufhin der Baum auf das Gasthaus fiel. Ein siebenjähriger Bub, der Zeuge des Aufbaus werden wollte, wurde dabei unglücklich vom Kran getroffen und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Fuß. Er wurde umgehend per Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Das für den Tag geplante Fest wurde in Folge des Vorfalls abgesagt.

Die Anteilnahme ist groß, besonders in der „Bergdoktor„-Gemeinschaft. Ronja Forcher, die in der Serie die Rolle der Lilli Gruber spielt, äußerte sich bestürzt auf Instagram. „Mit großer Bestürzung habe ich gerade von dem Unglück in Going erfahren. Unglaublich! Zum Glück ist niemand ums Leben gekommen. Ich wünsche dem Kind eine schnelle und gute Besserung und der Familie alles Gute“, schreibt sie.