„Der Bachelor“: Bitter! Kurz vorm Finale wird ihre eigene Mutter Chiara zum Verhängnis

Eigentlich möchte David bei „Der Bachelor“ nur eins: Endlich seine große Liebe finden. Doch die Suche nach der Richtigen wird kurz vor dem großen Finale nochmal zur Herausforderung. Der Junggeselle ist sich nicht ganz sicher, ob alle Kandidatinnen mit der gleichen Absicht an der RTL-Kuppelshow teilgenommen haben.

Zur Erinnerung: Als von der letzten Rose noch längst nicht die Rede war, tuschelten die Frauen bereits über die Teilnahme von Konkurrentin Chiara (hier mehr dazu). Die Gerüchte stellten sich als wahr raus, die Single-Dame hatte sich in der Vergangenheit als „Bachelorette“ beworben. Weil das aber nicht klappte, landete sie in der Kandidatinnen-Liste von „Der Bachelor“. Eine Info, die bei David Skepsis hervorrief und ausgerechnet von Chiaras Mutter beim ersten Kennenlernen in Folge 10 befüttert wird.

„Der Bachelor“ trifft Chiaras Mutter und wird hellhörig

Nach den Dreamdates in Rio (wir berichteten), sind alle Beteiligten wieder zurück in Deutschland. Hier sollen sich „Der Bachelor“ und die Angehörigen der Frauen zum ersten Mal treffen. Für Junggeselle David bedeutet das aber auch, seine Auserwählten nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Chiara hätte im Nachgang wohl lieber auf das Get-Together mit ihrer Mutter verzichtet. Denn die ist so voller Emotionen, dass sie gar nicht zu merken scheint, was sie eigentlich sagt: „Als sie dann schließlich gesagt hat, dass es zum ‚Bachelor‘ geht, war ich fassungslos. Ich habe erstmal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch einer ihrer Träume in Erfüllung geht. Ich war fassungslos, dass sie das wirklich geschafft hat.“

David zweifelt an Chiaras Beweggründen

Während Chiara betreten auf ihren Teller schaut, ist David hellhörig geworden. Immerhin konnte Chiara ihn nur mit viel gutem Zureden davon überzeugen, dass sie ausschließlich seinetwegen und nicht aufgrund des Medienrummels um die Show dabei ist. All diese beruhigenden Worte scheinen plötzlich aber wie vergessen.

Im Interview sagt David: „Das ruft in mir die Frage auf, warum ihre Mama sagt, das war ihr Traum. Also wie war das gemeint? Was hat das für Hintergründe? Hat sie sich davor schon mal beworben? Oder hat sie auch mal gesagt, dass das einfach ihr Traum ist, da mitzumachen?“

Und was sagt Chiara dazu? „Ob das jetzt ein Lebenstraum von mir war? Eher nicht. Ich glaube, da ist eher mein Traum mich in jemanden zu verlieben, der mich genauso liebt, wie ich ihn.“ Dass sie aber bereits seit Jahren Fan der Show ist und immer einmal Teil davon sein wollte, gibt sie im anschließenden Gespräch mit David offen zu. Für ein Weiterkommen bis ins Finale reicht es aber trotzdem nicht.

RTL zeigt „Der Bachelor“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und vorab bei RTL+.