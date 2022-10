Depeche Mode: Nach Tod von Andrew Fletcher – jetzt herrscht Gewissheit

Groß war die Aufregung, als am vergangenen Freitag (30. September) plötzlich ein kurzes Video auf der Instagram-Seite von Depeche Mode erschien. Ein verschwommen gefilmtes Mischpult, eine Gitarre.

Kann das wirklich sein?

Stehen Depeche Mode nach dem tragischen Tod von Keyboarder Andrew Fletcher wirklich wieder im Studio?

Depeche Mode: Nach Andrew Fletchers Tod herrscht Gewissheit

Am Dienstagmittag (4. Oktober) gaben die Superstars rund um Frontmann Dave Gahan eine Pressekonferenz. Natürlich in Berlin, dort wo die Synthie-Popper aus England schon mehrere Songs aufnahmen, der Stadt, der Depeche Mode schon immer eng verbunden waren.

Wer nun aber gar das Ende der Band befürchtete, kann erleichtert aufatmen. Dave Gahan und Martin Gore stellten in Berlin nicht nur ihre kommende Tour vor – die sie 2023 unter anderem gleich zwei Mal nach Düsseldorf führen wird – sondern kündigten auch ihr neues Album „Memento Mori“ an.

Depeche Mode bei der Pressekonferenz in Berlin Foto: Dominik Göttker

Depeche Mode: „Wir vermissen seine Energie sehr“

Es ist das erste Album seit „Spirit“, das im Jahr 2017 erschien. Die Tracks seien größtenteils schon aufgenommen, so Gore. Der Titel des Albums „Memento Mori“, also „Erinnere dich deiner Sterblichkeit“ stand schon vor dem Tod von Bandmitglied Andrew Fletcher fest. Fehlen würde er aber trotzdem. „Wir vermissen, seine Energie sehr“, so Gahan.

Doch nun ist der Blick auch nach vorne gerichtet. Eine Hommage an Fletcher soll es aber geben: „Wir haben ein paar Ideen“, so Dave Gahan. Man arbeite gerade an der Umsetzung.

In Düsseldorf spielen Depeche Mode am vierten und sechsten Juni 2023. Das neue Album „Memento Mori“ erscheint Ende März 2023.