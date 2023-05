„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Spoiler-Alarm! Kurz vor der Sendung kommt DAS ans Tageslicht

Eine Show mit Überraschungseffekt: Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist der Name Programm. Weder das Publikum, noch die Moderatoren haben eine Ahnung davon, was sie im Laufe des Abends erwartet. Doch am Samstagabend (6. Mai 2023) wird ein Geheimnis bereits im Vorfeld gelüftet.

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk sind in ihrer Sendung ausnahmsweise mal planlos. Sie wissen weder, welche Spiele geplant sind, noch welche Gäste im RTL-Studio erwartet werden. Eigentlich sind diese Details auch streng geheim. Doch ein Gast spoilert seine Teilnahme bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in aller Öffentlichkeit.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: ER ist dabei

Huch, da hat sich wohl jemand verplappert! Denn eigentlich ist es so, dass die Gäste Stillschweigen über ihren Auftritt in der RTL-Show bewahren. Doch das gilt wohl nicht für „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi. Denn dieser verrät am Freitagabend (5. Mai) in der Live-Show, dass er einen Tag später bei „Denn Sie wissen nicht, was passiert“ zu Gast ist.

Und mehr noch: Joachim Llambi veröffentlich diese Nachricht im Anschluss sogar noch auf Instagram. „Ich freue mich!“, schreibt der gebürtige Duisburger zu der Ankündigung. Damit dürfte eine Überraschung für die drei Moderatoren und das Publikum schonmal wegfallen.

Zuschauer in Aufruhr

Natürlich bleibt dieser Spoiler bei den Zuschauern nicht unbemerkt. Nachdem Joachim Llambi das Geheimnis bei „Let’s Dance“ lüftet, gehen einige Fans auf Twitter sofort an die Decke:

„Tolle Überraschung für Jauch, Gottschalk und Schöneberger, wenn Llambi bei ‚Let’s Dance‘ sagt, dass er morgen bei ‚DSWNWP‘ dabei ist.“

„Droppt Llambi gerade wirklich seine Teilnahme morgen bei ‚Denn Sie wissen nicht, was passiert‘? Das ist doch bis Showbeginn immer geheim!“

„Hat er jetzt für morgen gespoilert?“

