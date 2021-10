„Das perfekte Dinner“: Vox-Sprecher baff, als er Wohnung sieht – „So was habe ich selten erlebt“

Nachdem das Team von „Das perfekte Dinner“ am Mittwoch bereits ein Déjà-vu erleben musste, bekam es am Donnerstag in Herne gleich die zweite Besonderheit zu Gesicht.

So hat sich „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Christina nicht etwa in einem normalen Haus oder einer Wohnung niedergelassen, sondern wohnt einen Ticken exklusiver.

„Das perfekte Dinner“: Christinas Wohnung weiß zu begeistern

Genauer gesagt bewohnt die 37-Jährige gemeinsam mit ihrem Verlobten ein Hotel mit eigenem Restaurant. Der Mann an Christinas Seite ist nämlich der Geschäftsführer eines mitten im Herner Schlosspark gelegenen Hotels, in dessen Einliegerwohnung er mitsamt Hund und Frau vom stressigen Alltag entspannt.

Das war Christinas Menü: Rezepte gibt's bei Vox

Vorspeise: Glücksravioli gefüllt mit Garnelen in Krustentiersauce

Hauptspeise: Glücksreh mit Baumkuchen und Gemüse im Knuspernest

Nachspeise: Glückseis mit Rhabarber, Erdbeere und Schoko

Das hatte Vox-Sprecher Daniel Werner so auch noch nie gesehen. „So was habe ich selten erlebt“, zeigte sich der Mann, der als die Stimme von „Das perfekte Dinner“ bekannt wurde, doch einigermaßen beeindruckt.

„Das perfekte Dinner“: Christina verzaubert mit ihrem „Glücks-Menü“

Doch kann auch das Menü der 37-jährigen Diät-Assistentin überzeugen? An der Technik dürfte es nicht liegen, falls etwas schief gehen sollte. Schließlich konnte sich Christina allerlei Profigeräte aus dem Restaurant borgen.

Die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten aus dem Pott. Foto: RTL / ITV Studios

Es konnte. Christina verzauberte ihre Gäste mit „Glücksravioli“, „Glücksreh“ und „Glückseis“ und staubte so starke 36 Punkte ab. Oder wie es Konkurrentin Melanie so schön ausdrückte: „Christinas Abend heute war für mich, ich glaube wirklich, doch das perfekte Dinner.“

