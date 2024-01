„Das Perfekte Dinner“ (Vox) – Eklatanter Fehler beim Nachtisch: „Da fehlt doch noch was!“

Es wird international bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox. Am Mittwoch (24. Januar 2024) ist Max an der Reihe, und der kommt aus Österreich. Er wohnt in Endenich im Osten von Bonn und kocht er für eine reine Männerrunde. „Burschenpartie“ nennt sich das im Wiener Dialekt.

+++ „Das Perfekte Dinner“ – Herrenrunde aus Bonn: „Vox ist selber schuld!“ +++

Max ist erst 30 und ist für sein Alter schon viel in der Welt rumgekommen. Viele Zuschauer erwarten von einem gebürtigen Wiener bestimmt ein Menü mit typischen Mehlspeisen oder Kalbsschnitzel mit Erdäpfeln.

Der Wiener Max überrascht in Bonn mit Aromen aus Tokio

Aber Irrtum, Max entführt seine Gäste mit seiner Kochkunst in weite Ferne. Er serviert beim perfekten Dinner ein japanisch inspiriertes Menü:

Vorspeise: Gelbflosse auf Avocado-Püree & Apfel-Fenchel-Salat in einer Orangen-Vinaigrette

Hauptspeise: Teriyaki-Rind mit Hokkaido-Tonka- Stampf, Pak Choi & Kirschtomaten

Nachspeise: Warmes Schokoküchlein mit flüssigem Kern & Matcha-Parfait

„Da sind auch Sachen dabei, die ich so in der Kombination noch nie gegessen habe“, freut sich Marc, der am Freitag kochen wird. Für die Steaks und den Pak Choi wird bei Max der Gasgrill auf dem Balkon zum Einsatz kommen. Er liebt es, mit Feuer zu kochen. „Ich finde, es schmeckt ganz anders.“

„Das Perfekte Dinner“: „Schatz, hast du nicht was vergessen?“

„Der Schokokuchen ist das Rezept, das ich am besten kann, was am geilsten schmeckt, deswegen wollte ich den heute auch servieren“, sagt Max stolz, als er die Bioschokolade schmilzt. Auch Partnerin Christine meint: „Der gelingt immer!“ Nur ist Max heute so nervös, dass er eine wichtige Zutat komplett vergisst.

„Da fehlt doch noch was!“, meint die Grundschullehrerin, die ihn bei „Das perfekte Dinner “ angemeldet hat. Max ist total perplex. Was soll denn noch fehlen beim Teig? „Na das Mehl! Oh Max…“, kichert seine Freundin. „Das ist typisch. Ich bin verpeilt in der Küche. Aber am Ende schmeckt es dann immer“, schmunzelt der 30-Jährige, und holt das Mehl aus dem Küchenschrank.

Ob seine Gäste das genauso sehen, erfährst du bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox.