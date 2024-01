„Das perfekte Dinner“ in Bonn – Männerrunde kurz vor Eskalation: „Vox ist selber schuld!“

„Das perfekte Dinner“ macht in Bonn Station, und der erste Kandidat in der Runde ist am Montag Niklas aus Bad Honnef. „Ich bin einfach der geborene Gastgeber und ich komme, um zu gewinnen. Und ich denke, ich habe auch gute Chancen.“

++ „Das perfekte Dinner“ in Dortmund – Zuschauern platzt der Kragen“ ++

Große Worte gleich zu Beginn der Woche bei „Das perfekte Dinner„. Was noch niemand ahnt: Diese Woche kochen ausschließlich Männer. Bad Honnef ist quasi im Testosteron-Rausch.

Herrenabend in Bonn: „Eine Frau in der Runde wäre schon schön.“

Thomas und Max haben das Bauchgefühl, dass heute Abend eine Frau für sie kocht. Aber weit gefehlt. Niklas arbeitet bei einem Catering-Unternehmen, mit Gastro kennt er sich also aus. Seine Frau Florenzia hält sich aus der Küche fern. „Ich brauche meine Ruhe“ beim Kochen, meint der 33-Jährige. Er kocht am Montag (22. Januar 2024) beim perfekten Dinner folgendes Menü:

Vorspeise: Gebackener Hokkaido-Kürbis mit Rucola-Pesto und gebratenen Garnelen

Hauptspeise: Herbstlicher Rehrücken an Rübenrelish, einem „blauen“ Kartoffelpüree, karamellisiertem Rosenkohl & einer Brombeersoße

Nachspeise: Karamellisierte Pflaumen auf Kürbiskern-Parfait und Rosmarinstaub

Das sei ein sehr guter Start für die Woche von einem ambitionierten Koch, ist die einhellige Meinung bei den Gästen. Doch Niklas will auch als Gastgeber punkten. „Good food, good wine, good friends good time“ ist die Erwartung von Max, damit setzt er quasi das Motto für diese Woche.

„Das perfekte Dinner“ – Fünf Männer, aber mit dem Charme von fünf Frauen

Früher wollte Niklas immer ein Pfannekuchenhaus eröffnen. Als David, Max, Thomas und Mark aufeinandertreffen, ist die Freude groß. Herrenrunde – yeah! „Fünf Männer, aber mit dem Charme von fünf Frauen“, bringt David es auf den Punkt.

Mehr News:

Dann stellt der Gastgeber die spannende Frage: „Trinkt ihr Alkohol?“ Viermal lautet die Antwort „Ja!“ Das könnte fatale Folgen haben für den weiteren Verlauf des Abends. Jedenfalls lässt der Vox-Teaser zum perfekten Dinner auf Instagram darauf schließen. Kommt es zur Eskalation?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fans signalisieren Vorfreude: „Spaß haben sie ja! Coole Runde!“, „Sehr entspannt und feucht“, ist dort zu lesen und „Das könnte lustig werden laut der Vorschau. Schauen wir mal.“